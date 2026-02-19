Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Это возможность: на «Станкозаводе» пройдет благотворительный книжный маркет в поддержку проекта «Путь реки»

С миру по книжке: с 28 февраля по 1 марта на «Станкозаводе», в зале малого ивента, пройдет благотворительный маркет в поддержку объединения «Путь реки». Все печатные издания, принесенные на Куйбышева, можно будет купить за символическую сумму, а вырученные деньги будут переданы на развитие проекта. 

Напомним, что «Путь реки» – это размеченная тропа для самостоятельных прогулок в Национальном парке «Самарская Лука». Вместе с командой волонтеров тропостроители проложили пеший маршрут по Самарской Луке, который на протяжении трехсот тридцати километров следует за Волгой, повторяя ее изгиб.

Больше и подробнее – в нашем интервью с основателями проекта (лауреатами премии «ТОП-50. Люди, которые меняют город»!) Петром Якубсоном и Татьяной Сурковой.  

Фото: Андрей Сапрыкин

