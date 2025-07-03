Знакомьтесь, это Татьяна Суркова и Петр Якубсон, которые – вместе с командой волонтеров – проложили пеший – триста тридцать километров! – маршрут по Самарской Луке

Представьте, что к вам подошел любопытный школьник, который очень хочет узнать, что такое «Путь реки»: сможете рассказать ему, что вы делаете?

Татьяна: Это очень легко: «Путь реки» – это размеченная тропа для самостоятельных прогулок в Национальном парке «Самарская Лука». Это первая Жигулевская кругосветка, которая подчеркивает уникальную особенность Самарской Луки: она изгибается, образуя такой остров. То есть наша тропа – это замкнутое кольцо, по которому можно обойти весь наш Национальный парк.

Петр: Сначала мы думали, что основной концепцией проекта станет пешая кругосветка, но потом пришли к концепции однодневных маршрутов, потому что не каждый сможет осилить триста тридцать километров нашей тропы. Круговой маршрут стал не только основой философии проекта, но еще и помог связать ранее разрозненные локации и изменить точечное представление людей о Самарской Луке, когда они приезжают в Ширяево или Рождествено, а потом не знают, куда податься дальше. Наша тропа помогает связать все села в один доступный маршрут.

Татьяна: И не просто связать, но еще и открыть для себя новые участки, которые раньше не видел. При этом тропа проложена так, чтобы не нанести природе ни малейшего вреда: о вмешательстве человека напоминают только специальные метки-указатели, которые помогают ориентироваться на местности. Можно выделить три уровня навигации: базовые международные бело-красно-белые метки, столбы из валежника, которые волонтеры поставили там, где нет деревьев и не на что наносить метки, и одиннадцать стендов, которые появились совсем недавно и пока только на коротком отрезке от Рождественно до Гавриловой поляны. Их будет намного больше: собираемся установить их на протяжении всего маршрута.

А вы помните тот день, когда вы проснулись и решили для себя: «Ну, все, пора прокладывать тропу!»?

Петр: Безусловно! Как мы любим шутить, «Путь реки» вышел из реки: идея появилась у нас после того, как я окунулся в январе в прорубь, мы потом сидели в кафе и пришли к идее проложить тропу.

Татьяна: Я давно думала о собственном проекте: в других проектах я была координатором, но мне всегда хотелось что-то свое. И понятно, что все мои мысли вертелись вокруг природы, потому что, когда ты хочешь что-то свое, начинаешь вспоминать то, что любишь. Идей было много, но все было как-то сыро, а потом встретилась с Петей, и он предложил: «Давай тропу сделаем!» И такой случился мэтч, что мы сразу буквально все придумали и поняли, как все должно быть!

Петр: Буквально на следующей неделе я уже накидал заготовку этой тропы!

Татьяна: А я там эту заготовку оформила в презентацию, чтобы показать ее в Министерстве туризма. Потом мы поехали в Национальный парк знакомиться с чиновниками: нам изначально не хотелось быть каким-то конъюнктурным проектом, так что целью визита была оценка ситуации. И после этой поездки окончательно утвердились во мнении, что нам нужен низовой проект: через формирование собственного сообщества неравнодушных ребят, как поступил в свое время «Том Сойер Фест», где я являюсь координатором, чтобы набрать «вес» и стать заметными для тех, кто может поделиться с нами ресурсами. Мы, к слову, со своим проектом попали в какую-то волну тропостроения: по стране все вдруг начали размечать пешие тропы.

Петр: Это так: в стране существует сообщество тропостроителей, мы следим за новостями проектов наших коллег и периодически приезжаем друг к другу в гости. В мае, например, к нам из Казани приезжали ребята с с Волжской тропы.

Татьяна: А за связи с международным сообществом в нашей команде отвечает Надя: она профессиональный тропостроитель, она ездила в Америку на стажировку и двадцать лет назад прокладывала большую байкальскую тропу в Иркутске.

Петр: О размерах волны тропостростроения можно судить по реакции властей: в 2022 году это движение начало активно развиваться, а недавно на обсуждение внесли «Закон о тропах»!

Этот закон будет регулировать тропостроителей или устанавливает правила для тропостроения?

Татьяна: В этом законе будут четко прописаны регламенты, потому что сейчас не всегда многим понятно, чем экотропа отличается от туристической. Он разрабатывался в тесном контакте с представителями сообщества тропостроителей, поэтому должен быть очень полезен.

Петр: Закон пока не принят, а только внесен на утверждение. Но я точно знаю, что там предусмотрена возможность выделения полос под тропы, и это хорошо!

В вашей философии круга можно найти много интересного, но мне любопытно, что видит каждый из вас: что означает для вас «Путь реки»?

Петр: Мне кажется, мы выступаем в роли своеобразных миротворцев в Самарской Луке: потому что там много сел, у каждого из которых свои традиции и свои порядки, а мы дружим со всеми, становимся связующим звеном и превращаем Национальный парк в гостеприимное дружелюбное место.

Татьяна: Я отношусь к проекту как к ребенку. Он не только требует заботы, но и подпитывает меня энергией! На огонек, который мы разожгли, собирается много людей, и когда я вижу этот неподдельный интерес со стороны, понимаю, что мы делаем действительно что-то ценное и важное! Очень приятно наблюдать за тем, как наше сообщество растет и развивается.