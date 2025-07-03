Знакомьтесь, это Татьяна Суркова и Петр Якубсон, которые – вместе с командой волонтеров – проложили пеший – триста тридцать километров! – маршрут по Самарской Луке

Отправной точкой пути – и неиссякаемым источником вдохновения! – основателей проекта «Путь реки» стала любовь к волжской природе и желание сделать ее ближе для всех туристов, включая неподготовленных: вместе с командой волонтеров тропостроители проложили пеший маршрут по Самарской Луке, который на протяжении триста тридцати – !!! – километров следует за Волгой, повторяя ее причудливый изгиб.
Представьте, что к вам подошел любопытный школьник, который очень хочет узнать, что такое «Путь реки»: сможете рассказать ему, что вы делаете?
Татьяна: Это очень легко: «Путь реки» – это размеченная тропа для самостоятельных прогулок в Национальном парке «Самарская Лука». Это первая Жигулевская кругосветка, которая подчеркивает уникальную особенность Самарской Луки: она изгибается, образуя такой остров. То есть наша тропа – это замкнутое кольцо, по которому можно обойти весь наш Национальный парк.
Петр: Сначала мы думали, что основной концепцией проекта станет пешая кругосветка, но потом пришли к концепции однодневных маршрутов, потому что не каждый сможет осилить триста тридцать километров нашей тропы. Круговой маршрут стал не только основой философии проекта, но еще и помог связать ранее разрозненные локации и изменить точечное представление людей о Самарской Луке, когда они приезжают в Ширяево или Рождествено, а потом не знают, куда податься дальше. Наша тропа помогает связать все села в один доступный маршрут.
Татьяна: И не просто связать, но еще и открыть для себя новые участки, которые раньше не видел. При этом тропа проложена так, чтобы не нанести природе ни малейшего вреда: о вмешательстве человека напоминают только специальные метки-указатели, которые помогают ориентироваться на местности. Можно выделить три уровня навигации: базовые международные бело-красно-белые метки, столбы из валежника, которые волонтеры поставили там, где нет деревьев и не на что наносить метки, и одиннадцать стендов, которые появились совсем недавно и пока только на коротком отрезке от Рождественно до Гавриловой поляны. Их будет намного больше: собираемся установить их на протяжении всего маршрута.
А вы помните тот день, когда вы проснулись и решили для себя: «Ну, все, пора прокладывать тропу!»?
Петр: Безусловно! Как мы любим шутить, «Путь реки» вышел из реки: идея появилась у нас после того, как я окунулся в январе в прорубь, мы потом сидели в кафе и пришли к идее проложить тропу.
Татьяна: Я давно думала о собственном проекте: в других проектах я была координатором, но мне всегда хотелось что-то свое. И понятно, что все мои мысли вертелись вокруг природы, потому что, когда ты хочешь что-то свое, начинаешь вспоминать то, что любишь. Идей было много, но все было как-то сыро, а потом встретилась с Петей, и он предложил: «Давай тропу сделаем!» И такой случился мэтч, что мы сразу буквально все придумали и поняли, как все должно быть!
Петр: Буквально на следующей неделе я уже накидал заготовку этой тропы!
Татьяна: А я там эту заготовку оформила в презентацию, чтобы показать ее в Министерстве туризма. Потом мы поехали в Национальный парк знакомиться с чиновниками: нам изначально не хотелось быть каким-то конъюнктурным проектом, так что целью визита была оценка ситуации. И после этой поездки окончательно утвердились во мнении, что нам нужен низовой проект: через формирование собственного сообщества неравнодушных ребят, как поступил в свое время «Том Сойер Фест», где я являюсь координатором, чтобы набрать «вес» и стать заметными для тех, кто может поделиться с нами ресурсами. Мы, к слову, со своим проектом попали в какую-то волну тропостроения: по стране все вдруг начали размечать пешие тропы.
Петр: Это так: в стране существует сообщество тропостроителей, мы следим за новостями проектов наших коллег и периодически приезжаем друг к другу в гости. В мае, например, к нам из Казани приезжали ребята с с Волжской тропы.
Татьяна: А за связи с международным сообществом в нашей команде отвечает Надя: она профессиональный тропостроитель, она ездила в Америку на стажировку и двадцать лет назад прокладывала большую байкальскую тропу в Иркутске.
Петр: О размерах волны тропостростроения можно судить по реакции властей: в 2022 году это движение начало активно развиваться, а недавно на обсуждение внесли «Закон о тропах»!
Этот закон будет регулировать тропостроителей или устанавливает правила для тропостроения?
Татьяна: В этом законе будут четко прописаны регламенты, потому что сейчас не всегда многим понятно, чем экотропа отличается от туристической. Он разрабатывался в тесном контакте с представителями сообщества тропостроителей, поэтому должен быть очень полезен.
Петр: Закон пока не принят, а только внесен на утверждение. Но я точно знаю, что там предусмотрена возможность выделения полос под тропы, и это хорошо!
В вашей философии круга можно найти много интересного, но мне любопытно, что видит каждый из вас: что означает для вас «Путь реки»?
Петр: Мне кажется, мы выступаем в роли своеобразных миротворцев в Самарской Луке: потому что там много сел, у каждого из которых свои традиции и свои порядки, а мы дружим со всеми, становимся связующим звеном и превращаем Национальный парк в гостеприимное дружелюбное место.
Татьяна: Я отношусь к проекту как к ребенку. Он не только требует заботы, но и подпитывает меня энергией! На огонек, который мы разожгли, собирается много людей, и когда я вижу этот неподдельный интерес со стороны, понимаю, что мы делаем действительно что-то ценное и важное! Очень приятно наблюдать за тем, как наше сообщество растет и развивается.
А чего в «Пути реки» больше лично для вас? Это окошко для собственного эскапизма? Желание облегчить жителям большого мегаполиса знакомство с дикой природой? Какой у вас основной мотив?
Петр: Мной движет желание оставить след в истории. Буквально: след на тропе. Это же хорошая история: раньше никакой тропы не было, а теперь она есть. И останется надолго.
Татьяна: У меня почему-то так получается, что все, что я люблю, я превращаю в проект: мне всегда хочется поделиться своей любовью с миром. Так было с моей любовью к джазу, которая переросла в просветительское мероприятие Jazz Guide Jam.Так случилось и с природой: мне нравилось гулять по лесам в одиночестве. Но, поскольку я девушка, вопрос безопасности для меня стоял гораздо острее, чем для Пети, например: ему-то никакие метки не нужны! Так что в какой-то мере этот проект я делала для себя, но мне захотелось решить эту задачу системно. И я так сильно увлеклась решением, что «Путь реки» стал для меня делом жизни. Тут же дело не только в туризме: в Самаре понятие Заволга немного мистическое, что ли! Пересекая Волгу, которая играет роль границы, ты словно оказываешься в другом мире! Поэтому наша тропа – она не столько про километраж намотать, как на Урале, сколько про уют: когда ты приезжаешь на природу, а она тебя лечит. И ты находишься в этой тишине, в какой-то благословенной пустоте, напитываясь силой и энергией. Так что я делаю тропу не для того, чтобы просто гулять по ней, а для того, чтобы уметь в этот мир погружаться.
Петр: По сути, «Путь реки» – это воплощение волжского гедонизма! Куда бы ни шел, все равно никуда не уйдешь, потому что у волжанина нет цели – только путь.
Практический вопрос: откуда вы берете силы, время и деньги на свой проект?
Татьяна: Первый год проекта прошел на полном энтузиазме – мы делали экспедиции для разведки тропы, и всем было интересно сходить туда, куда еще никто не ходил. На второй год нам уже понадобились деньги, и нас поддержала компания «Т Плюс»: они нам дали маленький региональный грант, чтобы мы могли закупить бензопилы и другие инструменты, потому что у нас вообще ничего не было. И нам постоянно нужны были какие-то небольшие – тысяч по сто – транши на краску и прочие расходы по проекту. Мы понимали, что нужно полноценно развивать бренд: разработать логотип, фирменный стиль и дизайн информационных стендов. Работу дизайнеров и архитекторов помог оплатить федеральный грант «Т плюс», который мы выиграли. Андрей Чернов и его компания «Самара-информспутник» поддержали нас, когда мы расчищали Козью тропу. То есть самарский бизнес активно поддерживал «Путь реки», но эта поддержка стала возможной только после того, как мы стали заметны.
Но самый главный двигатель проекта – это, конечно, люди, которые разделяют наши идеи, вовлекаются в проект, участвуют в маркировке, придумывают устройство лесных лавочек для тропы, своими руками расчищают и строят тропы. Это большое сообщество волонтеров, которое за время проекта превратилось в дружеское сообщество, оно, безусловно, дает большую поддержку и много энергии.
Петр: Нас поддерживает не только бизнес: нам приходят разовые донаты от обычных людей, которые хотят поддержать наш проект.
Татьяна: Чтобы как-то монетизировать документальный фильм о проекте, мы сделали платным вход на второй показ: изначально мы на него не рассчитывали, но желающих его посмотреть было слишком много! Билеты позволили нам заработать еще тысяч сорок. А на третий год существования проекта мы получили президентский грант и смогли заложить в него серьезный бюджет на создание сайта, организацию мероприятий и визит экспертов тропостроения: на тропе были сложные участки, которые нужно было оценить. Развитие стало более масштабным, но, повторюсь: все это стало возможным только благодаря тому, что мы стали заметными, благодаря нашему большому сообществу.
Вы уже наметили тропу развития своего проекта с вешками-достижениями и намеченным курсом? Я, конечно, имею в виду какое-то ближайшие перспективы – о долгосрочном планировании спрашивать не рискну.
Татьяна: Мы сейчас на две трети промаркировали тропу и только на одной шестой маршрута поставили стенды. Работы пока непочатый край: знай себе маркируй да устанавливай! Есть идея свернуть в историю и поговорить про историю Луки и сделать на сайт отдельный раздел с историей и особенностями сел Самарской Луки. А может, и отдельный бумажный каталог выпустить.
Петр: Еще есть идеи по изучению родников и мысли по созданию бумажного путеводителя по тропе, но это уже пункты из долгосрочного планирования.
Татьяна: Когда мы промаркируем весь маршрут, хотим сделать паспорт путешественника – это тоже международная практика, которая поможет добавить в прохождение элемент игры и поддержать местный бизнес: люди будут ставить печати в сыроварнях, например. В этом году мы собираемся активнее работать в сторону популяризации тропы: если раньше мы приглашали волонтеров, теперь начнем работать с туристами. Пеший челлендж уже запущен, и хотим поработать с блогерами.
Петр: Мне хочется, чтобы в будущем по нашей тропе ходили семьи с детьми, маршрут обустроен, все друг другу улыбаются, а прохождение «Пути реки» стало обязательным пунктом туристической программы.
Давайте представим, что у нас есть волшебная палочка, которая может исполнить одно ваше желание. Что бы вы загадали?
Татьяна: Знаете, нам очень везет на людей, которые к нам приходят: это и волонтеры, и партнеры. Такое ощущение, что Вселенная отзывается на то, что мы делаем. И хотелось бы, чтобы это длилось как можно дольше.
Петр: А мне бы хотелось, чтобы на тропе появился участок с домом, в котором я мог бы жить.
Текст: Денис Либстер
Фото: Андрей Сапрыкин
Комментарии (0)