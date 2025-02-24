Хорошая новость понедельника: на «Станкозаводе» пройдет цветочный своп

Неизменный поставщик хороших новостей по понедельникам – это мы, Собака.ru. в рамках весеннего маркета на «Станкозаводе» клуб «Цветоводы Самары» проведут цветочный своп для любителей домашних и садовых растений.

Принести на обмен можно здоровые черенки, семена, кашпо, грунт, удобрения и все то, что необходимо для жизни и здоровья «зеленых». А перед тем, как соберетесь на своп, обязательно прочитайте наш гайд с самарскими фитодизайнерами по уходу за комнатными растениями в холодное время года.