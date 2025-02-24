18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Хорошая новость понедельника: на «Станкозаводе» пройдет цветочный своп

Неизменный поставщик хороших новостей по понедельникам – это мы, Собака.ru. в рамках весеннего маркета на «Станкозаводе» клуб «Цветоводы Самары» проведут цветочный своп для любителей домашних и садовых растений.

Принести на обмен можно здоровые черенки, семена, кашпо, грунт, удобрения и все то, что необходимо для жизни и здоровья «зеленых». А перед тем, как соберетесь на своп, обязательно прочитайте наш гайд с самарскими фитодизайнерами по уходу за комнатными растениями в холодное время года.

Фото: Архив пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: