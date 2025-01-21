Самарские плэнтс-мейкеры рассказали, как ухаживать за растениями зимой

Чем дальше растение от источника освещения, тем меньше оно будет потреблять влаги. Лучшим вариантом будет перенести горшки ближе к окну, но помимо этого важно помнить, что растения опасно держать вблизи отопительных приборов. Оптимальным будет расстояние в два шага от окна. Настоящее спасение – фитолампы полного спектра: с ними растения будут расти также активно, как и в весенне-летний сезон. Включать их следует на 9-12 часов, а после – обязательно выключать на ночь. Ничего страшного, если досветить растения не получится, они спокойно переживут период покоя и очнутся весной.

Стоит регулярно осматривать растения на наличие вредителей: зимой особенно опасен паутинный клещ. Не забывайте удалять все желтое и сухое, а также протирать листья от пыли. Растения круто отзовутся на горячий душ раз в месяц.

