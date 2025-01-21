Самарские плэнтс-мейкеры рассказали, как ухаживать за растениями зимой

Зимой, по плану, природа засыпает: вся, за исключением зеленых обитателей домов, квартир и офисов. Поговорили с самарскими фитодизайнерами Настей Россо и Алиной Дахиной о том, как продлить жизнь комнатным растениям, не переморозить и – что важно в сезон супер-отопления – не пересушить их.
Настя Россо
В зимний период основное внимание стоит уделить поливу. Лучше проводить его реже, но основательнее, до полного смачивания земляного кома теплой отстоянной водой. Недоливы в период покоя растения переносят спокойнее, чем переливы.
Чем дальше растение от источника освещения, тем меньше оно будет потреблять влаги. Лучшим вариантом будет перенести горшки ближе к окну, но помимо этого важно помнить, что растения опасно держать вблизи отопительных приборов. Оптимальным будет расстояние в два шага от окна. Настоящее спасение – фитолампы полного спектра: с ними растения будут расти также активно, как и в весенне-летний сезон. Включать их следует на 9-12 часов, а после – обязательно выключать на ночь. Ничего страшного, если досветить растения не получится, они спокойно переживут период покоя и очнутся весной.
Стоит регулярно осматривать растения на наличие вредителей: зимой особенно опасен паутинный клещ. Не забывайте удалять все желтое и сухое, а также протирать листья от пыли. Растения круто отзовутся на горячий душ раз в месяц.
Для того, чтобы не тратить время на лечение возможных грибков, плесени, бактериальных заболеваний, закупитесь фунгицидами. Подойдет фитоспорин, превикур, фундазол. Применяйте препарат раз в месяц, разводя в воде для полива по инструкции. И обязательно сливайте воду с поддонов после полива и рыхлите верхний слой грунта. А еще не ставьте букеты срезанных цветов и экзотические фрукты рядом с горшками: вредители могут поселиться на ваших растениях даже таким путем.
В холодное время года лучше воздержаться от обрезок. Да, растения без должного освещения могут вытягиваться, вас это может бесить, потому что будет теряться должная декоративность, но оставьте это дело до весны. Также стоит повременить с пересадками. А еще – вопреки популярному мнению – растения зимой также нуждаются в подкормках. Раз в месяц поливайте растения с удобрением, снизив его концентрацию в два раза.
Алина Дахина
В периоды, когда растения не получают нужного количества света, они засыпают: приостанавливают свой рост и развитие, ожидая благоприятного времени года. В холода важно проявлять еще больше заботы и бережливости к своим растениям. Прежде всего, нужно обращать внимание на свет: мы либо переселяем растения на подоконник солнечной стороны, либо закупаемся лампами с белым светом – они же фитолампы. Да, «украшать» свою квартиру фиолетовым светом уже вовсе необязательно – это устаревшая тема. Главное – не размещать эту лампу супер-высоко: оптимальное расстояние – 30-40 сантиметрах от макушки растения.
Зимой я рекомендую сократить полив: и речь здесь не столько про количество воды, а именно про частоту ухода. Нужно давать грунту просыхать хотя бы на половину горшка, иначе при сильном застое влаги могут загнить корни и появиться мошки. Да и в целом в период сильного отопления и сухого воздуха стоит регулярно осматривать свои растения на наличие вредителей. Об этом могут свидетельствовать не только – видимые глазу – насекомые, но и мелкие прокусы на листьях в виде мелких точек.
Позаботиться стоит и о температуре помещения, в котором живут растения: никаких сквозняков и палящих батарей быть не должно. Холодный подоконник, например, можно утеплить термоковриками и резиновыми подложками. Для тех, у кого в квартире настоящие тропики, отличным помощником в уходе за цветами станет увлажнитель для воздуха.
В уходе я не рекомендую опираться исключительно на универсальные советы из интернета: стоит ориентироваться на индивидуальные условия, освещенность, температуру и «возраст» растения: так, цветам с большим количеством корней будет требоваться больше воды, чем «малышам».
Гигиена – важная тема в уходе, и мне кажется, что многие ей пренебрегают. В своей работе я часто сталкиваюсь с очень пыльными и грязными растениями. Используйте тряпочку из микрофибры, которая прекрасно справляется со сбором пыли, либо периодически устраивайте растению спа-процедуры – поливайте их из душа. Исключение из правил – растения с бархатистыми, волосяными листочками, которые могут пострадать от сильного напора воды, и суккуленты.
На первый взгляд может показаться, что уход за растениями – тот еще квест, но если освоить главные правила в этом деле, окажется, что это проще простого. В основе – обеспечить растению хороший свет и раз и навсегда запомнить, что тенелюбивых жителей в горшках просто не существует.
Фото: Архивы пресс-службы
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