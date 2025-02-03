Хорошие новости понедельника: библиотека Музея Модерна, сеанса бабушкинга и «собачий» праздник

Хуже понедельника может быть только февральский понедельник. Поэтому вместо традиционной хорошей новости в первый понедельник февраля мы решили собрать сразу три повода улыбнуться.

Начнем с козырей: в Музее Модерна начала работать библиотека, в которой собрана роскошная подборка книг. Теперь можно проводить время в читальном зале особняка, а узнавать о новых поступлениях и жемчужинах коллекции – в телеграм-канале музея.

А вот отличная понедельничная возможность: отметить День сурка просмотром в самом милом из всех возможных форматов – с добрым фильмом и вязанием. Такую возможность предлагает команда недавно открывшегося пространства «Гостиная». Гости будут вязать и смотреть знаменитый фильм в отличной компании.

И не забывайте, что в США сегодня отмечают День свиданий со своими собаками. Считаем, что это отличный повод вспомнить про наши (один, два и три) подборки самарских dog-friendly заведений.