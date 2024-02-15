У нас лапки: третья часть подборки с dog friendly заведениями

Завершающая часть большого списка мест, где вас накормят, а питомцу нальют миску свежей воды и почешут за ушком.
Surf Coffee
Кофейня с сёрферским вайбом и стильным интерьером порадует любителей авторских кофейных напитков. Ну как не сфотографироваться с пёсиком в красивой локации? Бариста сделают вам пару кадров с вашим питомцем и яркими стаканами.
Muwa
Небольшая кофейня с несколькими посадочными местами и ежедневными сладкими спешлами. Интерьер напоминает уютную квартиру, в которую вас вместе с питомцем, пригласили на чашку кофе и мисочку воды.
Искра
Если бы собакам можно было есть пиццу с грушей и горгонзолой, питомцы вели бы вас в это место сами. Рядом с кафе есть уютный сквер, где можно прогуляться с собакой, а после зайти на обед.
То Самое Тесто
Локация с большим выбором завтраков. Кроме них, в кафе-кондитерской на витрине всегда есть круассаны, хлеб, торты, макаруны и много других вкусных десертов. Кафе семейное, поэтому даже пушистых членов семьи сюда можно брать. К тому же для них есть отдельное меню с бесплатной водой и не дорогими лакомствами.
Yeti
Безалкогольный бар с японскими панкейками, где не только рады пёсикам, но и даже проводят собачьи тусовки! А ещё внутри очень яркий интерьер – без красивых кадров уйти будет сложно.
Проливошная
Гастробар с питерским вайбом и радушным отношениям к собакам. Кроме большого количества напитков, здесь есть меню с большим выбором закусок и горячих блюд.
Винная кухня
Здесь можно заказать закуски, порцию пасты или супа. И всё это в сопровождении питомца, которому нальют миску воды.
Турбаза Ветерок
Когда начнет работать летняя веранда, обязательно заходите сюда с питомцем. Здесь просторный двор с большим количеством посадочных мест, так что и вам, и собаке, и другим гостям будет комфортно отдыхать.
Екатерина Пирка, продюсер культурных ивентов
Летник «Ветерка» – отличное место не только для взрослых и детей, но и для собак. Всегда принесут зверю воды, есть даже пространство, где можно покидать колечки.
А в винной кухне всегда спокойная атмосфера, нет громкой музыки, шумных вечеринок, которые бы нервировала собаку, поэтому она чувствует себя максимально комфортно.
Алексей Тилли, редактор Смр.Собака.ру
С Лизкой (так зовут наша таксу) далеко не ходим, собака не самая молодая (14 лет), быстро устает. Ходим, когда не очень холодно, зимой Лиза мерзнет. Недалеко от дома Muwa, там ей всегда рады. Лиза любит смотреть из окна и погавкивать на проходящих мимо собак. На лай сотрудники Muwa не обижаются, а улыбаются c пониманием.
Ещё часто ходим в Толстой. Зверям там тоже рады, всегда наливают воду. Лиза обожает запах карбонары из Толстого, но ей редко что-то перепадает.
Информационный обзор редакции. 16+
Фото: Архивы пресс-служб
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