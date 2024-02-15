У нас лапки: третья часть подборки с dog friendly заведениями

Алексей Тилли, редактор Смр.Собака.ру

С Лизкой (так зовут наша таксу) далеко не ходим, собака не самая молодая (14 лет), быстро устает. Ходим, когда не очень холодно, зимой Лиза мерзнет. Недалеко от дома Muwa, там ей всегда рады. Лиза любит смотреть из окна и погавкивать на проходящих мимо собак. На лай сотрудники Muwa не обижаются, а улыбаются c пониманием.

Ещё часто ходим в Толстой. Зверям там тоже рады, всегда наливают воду. Лиза обожает запах карбонары из Толстого, но ей редко что-то перепадает.