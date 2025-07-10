Мария Иванова: «Собственный домик в деревне может стать отличной альтернативой даче, если правильно настроить систему выбора и определиться с локацией»

Коммерческий директор девелоперской компании и автор телеграм-канала «Иванова_про недвижимость» Мария Иванова составила рабочий план для всех – и даже начинающих – инвесторов, которые не хотят ограничивать себя городской чертой.

Самара – это, несомненно, город-курорт, и никто – особенно я – спорить с этим фактом не собирается. Но! У курортности Самары есть и обратная сторона: спрос на недвижимость в черте города постоянно растет, вместе с ценами за квадратный метр, а варианты за границей нашего миллионника обделены вниманием потенциальных инвесторов. И зря: мне кажется, выход «за периметр» может стать очень эффективной стратегией! Есть, как минимум, три варианта, которые я могу предложить навскидку.

Начнем с избинга: собственный домик в деревне может стать отличной альтернативой даче, если правильно настроить систему выбора и определиться с локацией. Я сама недавно решила купить на лето деревенский дом и уже несколько раз ездила смотреть дома в Усолье. Почему именно в Усолье? Потому что искала место, в котором волжская природа органично дополняется историей и потенциалом развития. Усолье идеально вписывается в мои требования: во-первых, в свое время это место приглянулось Екатерине II и ее сердечному другу, которые знали толк в локациях, во-вторых, здесь находится заброшенная усадьба Орловых-Давыдовых. Уверена, что рано или поздно ее восстановят и Усолье превратится в центр – федерального масштаба! – притяжения туристов. Статус? Да! Перспективы развития? Безусловно!

А после того, как решится вопрос с локацией, нужно подключать собственную систему выбора дома. Для меня, например, важна цена! Не хочется привязывать себя к «материальной ценности» и страдать под конец недели: «Вот, купила дом, надо ехать, а некогда!» А расстояния меня не пугают: два часа на машине для меня пустяк! Я всегда отдыхаю за рулем и не испытываю напряжения в дороге. Она для меня не испытание или проклятие, а часть отдыха. Еще нужно тщательно изучить особенности географии выбранного населенного пункта – в каждом есть главная улица, которую чистят – а это важно для села и деревни, локальный центр, и важно, чтобы вокруг вашего дома жили люди постоянно, тогда за сохранность собственности можно не беспокоиться.

Еще один вариант загородного инвестмента – вторая квартира. Именно квартира, а не очевидный коттедж – очень доступный по цене вариант. У этой стратегии тоже нет минусов: недвижимость за городской чертой можно использовать как персональный отель для отпуска выходного дня, а можно сдавать в аренду – в сезон такие предложения пользуются хорошим спросом. Если говорить о локации, мне, например очень нравится район Зольного и Солнечной Поляны. Да и ценник очень гуманный: от 1 300 000 до 5 000 000 рублей.

Третий вариант я называю «Пенсионное переселение»: можно устроить идиллию для пожилых родителей или подготовить себе уютное гнездышко, в котором будет приятно встретить старость. В этом случае имеет смысл обратить внимание на спокойные, экологически чистые локации, развитые с точки зрения социальной цивилизации. Мне, например, отличным примером кажется поселение Волжский Утес: в домах панельной серии 1975-1980 годов «трешка» стоит два-три миллиона. Локация для выхода на пенсию идеальная! Беседовала с одним знакомым, который продал квартиру в городе и уехал туда жить: медицина есть, природа под рукой и до города всегда можно доехать. А если «случайный знакомый» для вас не авторитет, послушайте академика Чазова: человек, который сумел здоровье сердца возвести в абсолют, лично выбирал это место для строительства правительственного санатория!