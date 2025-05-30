Роман Вавилин: «Мы видим, как «Волжские сезоны» из локальной инициативы превращаются в культурное явление»

С какими мыслями и ощущениями встречаете пятый сезон «Волжских сезонов»?

Это, безусловно, чувство глубокой гордости — за проект, за команду, за саму идею. Мы видим, как «Волжские сезоны» из локальной инициативы превращаются в культурное явление, становятся известными и цитируемыми, вызывают интерес и обсуждение. Но вместе с этим появляется и новое ощущение вызова: мы осознаем, что способны на большее. Волжская кухня перестает быть «территорией для своих» — она обретает голос, становится частью национального гастрономического диалога, влияет на формирование идентичности жителей Поволжья. Мы видим, как усиливается интерес, как люди начинают с уважением и теплом говорить о своей кухне, о своих продуктах — и это, наверное, самое ценное.

«Волжские сезоны» начинались с желания рассказать миру о волжской кухне. Уже можно сказать, что «шалость удалась»?

Если говорить про мир — мы еще в пути. Но про Россию уже точно можно сказать: да, нас услышали. В этом году к фестивалю присоединились десять городов и более восьмидесяти ресторанов, и география участия растет. Важно, что к нам идут не только те, кто живет на Волге, но и рестораторы из других регионов, которые хотят познакомиться с волжскими вкусами, с нашим продуктом: они вдохновляются и предлагают свои форматы участия. Люди влюбляются в волжскую кухню, и это происходит органично, без нажима — на уровне искреннего гастрономического интереса. Это и есть наш главный успех.

Что для вас стало самым интересным открытием за годы фестиваля?

Прежде всего — это моя команда. Я с уверенностью могу сказать, что мне повезло работать с невероятно талантливыми, инициативными и увлеченными людьми. Стоит только обозначить направление, набросать идею — и они превращают ее в живое, яркое событие. Это потрясающее чувство, когда ты видишь, как твоя мысль начинает жить своей жизнью, обрастая новыми смыслами и деталями. А второе большое открытие — это универсальность волжского продукта. Он органично вписывается в самые разные кухни мира. Мы экспериментировали, добавляя судака и раковые шейки в том ям — и это блюдо моментально стало хитом. Независимо от концепции заведения, блюда с локальными волжскими ингредиентами почти всегда оказываются в топе продаж. Это говорит о том, что у нашей кухни колоссальный потенциал — просто нужно уметь его раскрывать.