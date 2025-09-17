Ползем на фестиваль: в Самарской области пройдет Всероссийский фест «Гастроспираль»

Если удивить волжанина рыбой и раками уже невозможно, то вот настоящими (ракушечными!) деликатесами – запросто. С 4 октября по 4 ноября в Самарской области пройдет Всероссийский фестиваль «Гастроспираль» – событие, которое объединит рестораторов и трендсеттеров из мира гастрономии со всего ПФО, Москвы и Московской области. Хедлайнерами станут Андрей Забелин и Юлия Литвиненко – вице-президенты Всероссийской ассоциации Chefs Team Russia.

Помимо мастер-классов от шефов и дегустации фермерских продуктов здесь запланированы развлечения для детей, (!) гонка улиток и погружение в мир улиточной микрофермы. А 5 и 6 октября для желающих подготовят поездки по туристическому гастромаршруту с экскурсией по Тольятти и Самаре. Яркой кульминацией фестиваля станет установление рекорда с «Волжской улиткой» для книги гастрономических рекордов России.

Одним из организаторов гастропраздника выступает она – лауреат премии «ТОП-50. Люди, которые меняют город» в номинации «Локальный продукт», основатель экофермы «Волжская улитка» и истинный амбассадор нового суперфуда Елена Соколовская.