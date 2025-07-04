Елена Соколовская: «Улитки – это новый суперфуд»

«Оказывается, я училась на дизайнера для того, чтобы потом придумывать, что поесть другим людям»

Вы переехали из Москвы в Самару – необычный сценарий, зачастую происходит наоборот. Почему?

Я родом из Самарской области: уехала в Москву несколько лет назад за «лучшей жизнью». В столице у меня действительно все прекрасно получалось: я наконец-то ушла из найма и начала заниматься собственным делом. Но после того, как наступил 2020 год, и в мире началась пандемия, мы с тремя детьми оказались запертыми в квартире. А я человек ну очень свободолюбивый! Не могу терпеть, когда меня заставляют вынужденно сидеть дома. Тогда я серьезно осознала внутри себя, что мне нужна свобода – в квартире мне тесно.Мы решили перебираться в родной для меня регион, ведь именно здесь живут все мои родственники. После Москвы Самарская область показалась нам с семьей оазисом – по сравнению с пустыней.

И выбор пал на село Печерское. Почему?

Мы колесили по области около двух месяцев, искали подходящие варианты. И так получилось, что именно в этом селе нашелся участок, побывав на котором мы поняли – это оно! На тот момент я еще находилась в поисках дела жизни. Родила четвертого ребенка и отучилась на дизайнера интерьера.

Муж, четверо детей, частный дом… Как в этой истории появились улитки?

Идею для бизнеса нам предложили друзья из Москвы. И мой муж, который давно мечтал заняться фермерством и сельским хозяйством, загорелся этой идеей. Первое время я не мешала ему: поддерживала все его начинания, но шла своим путем. И когда он вырастил первый урожай, и его нужно было продавать, передо мной встал выбор: либо продолжить свою карьеру, заниматься дизайном и организацией бизнес-мероприятий, либо уйти в семейный бизнес. И я, недолго думая, выбрала второй вариант.

А были ли какие-то другие идеи? Не хотелось ли разводить кроликов, коров, кур?

Муж постоянно предлагал и первое, и второе, и третье, но меня ничего не вдохновляло. Кроме, как видно сейчас, улиток.

Как у вас распределяются обязанности в семейном бизнесе? И помогают ли дети?

Детям три, пять, семь и шестнадцать лет. Младшие еще совсем маленькие, а старшая только поступила в колледж. Но она не особо интересуется нашим семейным бизнесом. Муж полностью отвечает за выращивание урожая и переработку, а я – за продажу улиток. Но со временем я поняла, что во мне с каждым месяцем открываются все новые грани. Что такое дизайн интерьеров? Эта сфера про красоту, эстетику, умение сочетать фактуры и цвета, создавать композиции. И вот недавно на работе по ферме передо мной встала задача подобрать к пяти видам напитков закуску с нашей улиткой. И у меня получилось! Законы композиции хорошо работают и в гастрономии, и в дизайне интерьеров. Оказывается, я училась на дизайнера для того, чтобы потом придумывать, что поесть другим людям.

«На то, чтобы из маленьких икринок выросли небольшие улитки, нужно около семи месяцев, а самое главное – нужно много сил»

Что было самое тяжелое и сложное на старте экофермы?

Продать урожай. Никто в локальных ресторанах практически не знает, что в Самарской области есть улиточные фермы. В регионе нет рынка, и это самое сложное. Мне приходится формировать его и создавать с нуля, рассказывая людям, что улитки – это не какая-то противная и невкусная еда. Улитки – это новый суперфуд.

Какой вы видите свою аудиторию?

Наша аудитория – это достаточно прогрессивные заботящиеся о себе люди, которые осознанно подходят к выбору продуктов и здоровому образу жизни – во всех смыслах. Они смакуют эту жизнь, наслаждаются каждым днем и изобилием нашего мира. Шесть улиток способны стать одновременно изысканным и суперполезным ужином, а паштет из печени улитки – правильным перекусом, ведь мясо и печень улитки содержит в себе целый спектр полезных веществ: в них много белка, магния, железа, холина, омега-3, омега-6 и коллагена.

Насколько тяжело ухаживать за улитками?

На то, чтобы из маленьких икринок выросли небольшие улитки, нужно около семи месяцев, а самое главное – нужно много сил. Они живут на обустроенной территории, едят специально выращенную траву и спят в небольших деревянных домиках.

Насколько улитки привередливы к уходу?

Не очень – они достаточно самостоятельные ребята. Важно организовать для них такие условия, чтобы им было комфортно. Мы этого добились. Но ежедневный труд не перестал быть менее кропотливым: нужно всех обойти и проверить, что у каждой все в порядке. Но этим в основном занимается муж.

Вы определяете «Волжскую улитку» как «целую экосистему, которая возрождает традиции Самары и объединяет гастроценителей». Что вы вкладываете в эти понятия?

Мы работаем – активно! – с шеф-поварами нашей области – хотим внедрить улиток в локальные рецепты. Тем более что сейчас идет тренд на популяризацию местных продуктов – и многие уже начали это понимать. Стремимся найти и восстановить локальные рецепты, которые были частично утрачены после революции.

Осенью мы планируем провести фестиваль «Сезон волжской улитки». В каждом ресторане, который поддержит нашу инициативу, будет введено специальное улиточное меню. Будет ли это пирог с улиткой или вяленые томаты с улиточным мясом – полет фантазии безграничный! Фестивалить будем целый месяц, а на открытие к нам приедет Юлия Литвиненко – вице-президент Chefs Team Russia – со своими атмосферными гастроспектаклями.

Когда вы рассказываете новым знакомым, чем занимаетесь, какие вопросы они задают вам чаще всего?

Чаще всего спрашивают одно и то же: «А что, у улиток есть печень?», «А как они размножаются?», «А где они живут и что едят?» и «А плавают ли они в воде?»

Нет ли в планах – для того, чтобы ответить на все эти вопросы разом! – проводить экскурсии?

Конечно, есть! Но это станет возможным, когда мы расширимся: и территориально, и в продуктовой линейке. В планах – выращивать еще и другие продукты, которые могут понадобиться в приготовлении блюд: от базилика до томатов. Нам хочется предлагать людям здоровые фермерские продукты. И для нас как для сооснователей экофермы и родителей четверых детей это действительно важно. Особенно после того, как мы переехали из мегаполиса в село, где продукты на сто процентов натуральные, – и это действительно заметно.