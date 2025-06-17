Семь не стремных заведений в торговых центрах: есть что поесть за пределами фуд-корта?

ТРЦ «Парк Хаус»: «Белотурка»

«Белотурка» – это тот случай, когда очередь на полчаса за выпечкой вовсе не наказание, а часть приключения. Хлеб на закваске – местный фаворит, с ним любое блюдо выигрывает. Возьмите домой чиабатту, она точно станет вашим новым любимчиком. Не пропустите знаменитую булочку неклютинку – самарский специалитет, о котором говорят все. Дополните ее домашним лимонадом или чаем с травами, сядьте за уютный столик – и гастрономическое удовольствие вам обеспечено.

СТЦ «Мега»: «Гамарджоба»

«Гамарджоба» в «Меге» – это как оказаться в Тбилиси, не выходя из торгового центра. Классическая грузинская кухня, где хинкали – короли стола – всегда сочные и горячие! Для тех, кому надоели привычные вкусы, есть хинкали на морковном фреше с лососем: звучит странно, а на вкус – находка. Хотите сытный обед? Куриный бульон с мини-хинкали согреет душу и тело. А ассорти пхали с пури идеально делить с друзьями. Такая еда задает настроение всему дню.

ТРЦ «Космопорт»: «Кэрри»

Находка для тех, кто, как и автор этих строк, обожает их филиал на Дачной. Названо кафе в честь Кэрри из «Секса в большом городе», и неспроста: это идеальное место, чтобы собраться с подружками за десертом и поболтать обо всем на свете. Тортики и пирожные – звезды меню, но кухня тут не только про сладкое. Завтраки подают весь день – мечта тех, кто ест омлеты в пять вечера. Попробуйте гречневый боул с яйцом, авокадо и грибами – необычно, странно, но вкусно. Если эксперименты не для вас, берите бородинскую вафлю с беконом – проверено и сытно. И не забудьте чашечку кофе.

ТК «ГудОк»: Osteria Lora

Osteria Lora в ТК «ГудОк» – это место, ради которого стоит приехать в торговый центр просто так, даже если магазины не зовут. Ресторан радует итальянской кухней с изысканными сочетаниями: меню постоянно обновляется, добавляются сезонные блюда или специальные предложения. Сейчас, например, здесь готовят равиоли. Для деловых встреч есть бизнес-ланч. А на ужин можно забежать за артишоками с пармезаном и томатной крошкой – закуской, после которой так и хочется посетить ресторан еще раз. Тем, кому будет мало сырных открытий, стоит попробовать пиццу «Пять сыров». Да, кошелек почувствует разницу с фуд-кортом, но за такой вкус и интерьер это честная сделка.

ТК «Амбар»: Burger One

Устали от одинаковых бургеров в сетевых фастфудах и хочется чего-то новенького? Тогда Burger One – ваш выбор. Здесь открытая кухня, где все на виду, а соусы – отдельная история, каждый со своим характером. Возьмите «Черную Бороду» с говядиной и беконом – точно будете сытыми и готовыми к длительному шопингу, или «Грин Дог» с курицей, руколой и соусом айоли – легкий, но с неповторимой изюминкой. И вот что радует: по цене не дороже, чем в известных сетях, а впечатлений и удовольствий в разы больше.

ТРК Letout: «Перчини»

«Перчини» в Letout – как старый друг, который всегда знает, чем угостить. Итальянская кухня с ценами, которые не заставят вздрагивать, и атмосферой, где комфортно и детям, и взрослым. Меню радует всех: завтраки, бизнес-ланчи, напитки по сезону и паста, которую можно собрать самому, выбирая вид и начинку. Люблю такое, чувствую себя шефом! Шакшука на завтрак, а пицца с щечками и вешенками на ужин – чистое удовольствие. «Перчини» – место, где любой визит в ТЦ превращается в небольшой семейный праздник.

ТРЦ «МегаСити»: Lunasole

Lunasole – это как билет на Средиземное море, где солнце, морской бриз и неспешность задают тон. Кухня вбирает лучшее из Италии, Греции, Турции, Израиля и Сицилии, а интерьер манит расслабиться и забыть о суете торгового центра. Утром закажите рикотники с фисташковым кремом и греческим йогуртом, вечер начните с карпаччо из баклажана с оливками, а после – попробуйте суп кватро формаджи – насыщенный сырный вкус в удивительно легкой текстуре. На десерт берите сицилийский канноли с ванильным кремом – хрустящую трубочку, которую на Сицилии подают к праздникам. Здесь еда и атмосфера так и шепчут: не торопись, наслаждайся моментом.

Текст: Луиза Лукьянова

Фото: Архивы пресс-служб