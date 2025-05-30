Во-первых, это комфортно: Екатерина Ненашева нашла три локации для ценителей простой и понятной еды.

Мода на дефлопе из арктических попугаев под дрессингом из слез единорога покинула столицу еще несколько лет назад, но города за МКАДом подхватили «новое» течение совсем недавно. Сегодня – и это хорошие новости! - восемь строк в названии блюда, из которых пять нужно мучительно гуглить, встречаются разве что в полуподвальных «лаунж-барах», а в местах, претендующих на статус, царит так называемый «комфорт-фуд». Переведу на человеческий: это когда вам готовят котлеты с пюрешкой или борщ, как в детстве, но от шефа!

Абсолютный – и почти столичный: от цвета стен до подачи пирожков! - комфорт-фуд в Самаре – это недавно открывшееся бистро «Земляне». Основой меню стали блюда, которые вы знаете с детства: их можно есть каждый день, и они не надоедят, и не покажутся избыточными или слишком экзотичными. А еще здесь используют принцип «нулевого километра» и готовят из локальных продуктов, выращенных в пределах «день на машине» от города. И немного авокадо, конечно: без него в 2025 году совсем никуда. Рекомендую поближе познакомиться с местными – несладкими! – кашами: они прекрасно подойдут для плотного завтрака, послужат альтернативой пасте и станут гарниром к горячему. Моя личная любовь – красная чечевица с томленым ягненком в соусе Жу и лечо, причем лечо – как и кабачковую икру! – стоит пробовать отдельно с горячей лепешкой. Не хумусом, как говорится, единым! А вот пирожки - это то, ради чего я буду сюда возвращаться и приведу всех, до кого смогу дотянуться. Эталонные! Пышные, но с идеальным балансом теста и начинки, соли и сахара, ностальгии и мастерства пекаря.

Если настроение демократичное и для вайба «Патриков» в «Землянах» лень наряжаться, окунуться в детство можно в «Свойском» - это младший самарский брат питерского «Ипполита» и отличное место, чтобы провести пятничный вечер с той самой полудомашней-полуандеграундной обстановкой. Ну, или просто поужинать «как-у-мамы». Странно описывать гастрономические нюансы местных блюд, поэтому давайте я просто скажу: они вкусные. Эта такая еда со вкусом еды, а не детских фантазий шеф-повара. Макароны по-флотски, борщ с салом и моя личная тайная страсть – бутерброды со шпротами. Никаких трендов, но вкусно. Так бывает, когда хлеб свежий, масло на самом деле сливочное, мясо с рынка, а люди на кухне умеют его выбрать и приготовить. Такое не испортить. В Самаре я частенько тоскую по такой еде – в такие моменты меня и спасают эти самые бутерброды, такие не ресторанные и такие прекрасные. Когда ностальгия миллениала начинает захлестывать так, что хоть беги на обрыв над рекой, надо, как говорят психологи из тик-тока, слушать свое сердце. Тем более что до ресторана загородного комплекса «Маяк» всего тридцать километров и – поверьте мне на слово! – полтора часа в дороге того стоят. Потому что там есть почти идеальные пельмени ручной лепки: вот те самые, с тонким тестом и сочной начинкой. Варианты с кабаном и косулей тоже интересные, но я всегда беру те самые из детства – с говядиной и свининой. А вареники, в которых много чуть желтоватого жирного деревенского творога и золотого идеального сливочного масла, прекрасны настолько, что ими можно обращать в свою гастроверу истовых веганов и зожников.

Второй обязательный пункт моей персональной гастропрограммы – гороховая каша с беконом из печи, чайник чая с травами и медовик, который пахнет детством, цветами и счастьем. Бонус: шикарный вид, который открывается с берега Волги. Вот это и есть настоящий волжский гедонизм, а не все эти креветки в кисло-сладком.