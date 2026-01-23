Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

На курорте «Губаха» занимаются устройством кровли для дуплекс-коттеджей

Стало известно, на какой стадии находятся работы по расширению всесезонного курорта «Губаха» в Пермском крае. Проект предусматривает строительство трехзвездочного отеля, дуплекс-коттеджей и канатной дороги.

Туризм.РФ/Telegram
Туризм.РФ/Telegram

На первом этапе строительства коттеджей уже проложены внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации и газоснабжения. Сейчас рабочие занимаются устройством кровли, установкой окон и монтажом внутренних инженерных систем.

Третий этап проекта предполагает возведение горнолыжного комплекса. В госкорпорации Туризм.РФ, рассказали, что сейчас поставщик изготавливает оборудование для будущей канатной дороги.

В сентябре 2025 года завершилось строительство автомобильной дороги к вершине горы Крестовая протяженностью 3,5 км.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: