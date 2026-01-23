На курорте «Губаха» занимаются устройством кровли для дуплекс-коттеджей

На первом этапе строительства коттеджей уже проложены внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации и газоснабжения. Сейчас рабочие занимаются устройством кровли, установкой окон и монтажом внутренних инженерных систем.

Третий этап проекта предполагает возведение горнолыжного комплекса. В госкорпорации Туризм.РФ, рассказали, что сейчас поставщик изготавливает оборудование для будущей канатной дороги.

В сентябре 2025 года завершилось строительство автомобильной дороги к вершине горы Крестовая протяженностью 3,5 км.

