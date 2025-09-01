Завершен первый этап строительства дороги к горе Крестовая

Завершено строительство первого этапа — от улицы Северная до Телевышки. Его длина составляет 1,7 км. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что строители переустроили водопровод и электросети, а кроме дороги сделали тротуар для пеших туристов, освещение, барьерное и пешеходное ограждение.

Сейчас продолжаются работы на двух других этапах. Второй соединит улицу Северная с городской площадью по проспекту Ленина, третий протянется от Телевышки до верхнего кластера горы Крестовой. Все работы планируется завершить до конца года.