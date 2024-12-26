Проекту расширения курорта «Губаха» выдали положительное заключение

С помощью мер господдержки в «Губахе» намерены обустроить жилую зону для туристов, она будет включать 20 дюплекс-коттеджей общей площадью 5,9 тыс. м2. Также на курорте планируют сделать трассы различной категории сложности, учебный склон и зоны для сноуборда. Канатная дорога будет длиной более 1,2 км, а пропускную способность подъемника собираются увеличить до 1285 человек в час.

По данным госкорпорации Туризм.РФ, сейчас выполнены строительно-монтажные работы по присоединению объектов к сетям водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения. В 2025 году планируется получить разрешение на возведение всех зданий. Также будет определен генподрядчик и начаты работы. Закончить строительство дороги намерены к ноябрю 2025 года.

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