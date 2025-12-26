Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В январские каникулы запустят прямые рейсы в Ярославль

В новогодние каникулы из Перми собираются запустить прямые рейсы в Ярославль. Планируются, что это будут разовые полеты, их выполнит авиакомпания «РусЛайн».

В пресс-службе авиаперевозчика рассказали, что полеты в Ярославль будут выполнять на самолетах CRJ100/200 вместимостью 50 человек. Время в пути составит чуть меньше двух часов. В январские праздники из Перми также запустят разовые рейсы в Сухум.

Напомним, в список субсидируемых направлений в 2026 году попали также Самара, Казань, Минеральные Воды, Калининград, Сургут, Новосибирск, Махачкала, Когалым, Нижневартовск, Усинск. Планируется продолжить летную программу в Минск.

