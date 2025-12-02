Прямые рейсы в Абхазию собираются запустить в 2026 году

Всего в списке несколько субсидируемых направлений по России: Самара, Казань, Минеральные Воды, Калининград, Сургут, Новосибирск, Махачкала, Когалым, Нижневартовск, Усинск. Прямые рейсы в Краснодар, которые ранее появились в списке Росавиации. Со 2 января возвращаются также регулярные рейсы до Нарьян-Мара.

В 2026 году продолжится летная программа со столицей Беларуси — Минском, а также с Ярославлем и Горно-Алтайском.