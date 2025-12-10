Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Рейс из Перми в Сухум собираются запустить в январские праздники

Первый рейс из Перми в столицу Абхазии Сухум собираются запустить в январские каникулы. Пока это будут разовые полеты.

Первый рейс по маршруту Пермь — Сухум запланирован на 3 января на самолетах Bombardier CRJ100/200 вместимостью 50 пассажиров. Время в пути составит около трех часов. В пресс-службе авиакомпании «РусЛайн» рассказали, что при устойчивом спросе авиакомпания намерена рассмотреть выполнение рейсов летом.

Напомним, в список субсидируемых направлений в 2026 году попали также Самара, Казань, Минеральные Воды, Калининград, Сургут, Новосибирск, Махачкала, Когалым, Нижневартовск, Усинск. Планируется продолжить летную программу в Минск.

