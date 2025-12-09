Известно, когда в Пермском крае собираются открыть первый частный визит-центр

В общественном пространстве будут работать зоны с кофе и сувенирами, теплый туалет, парковка и стойка информации о ближайших локациях. Планируется, что в «Порт Усьве» появится аренда снегоходов и снаряжения. По словам автора проекта «Доступный Урал» Владимира Вавилова, первый частный визит-центр в Пермском крае намерены открыть в новогодние каникулы.

