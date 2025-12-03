Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Научно-популярный туристический маршрут появился в Перми

В Перми презентовали туристический маршрут, который популяризирует достижения местных ученых. Он модульный, это значит, что места для путешествия и его продолжительность можно выбрать самостоятельно.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Турмаршрут называется «Пермь креативная и современная». Он включает в себя посещение технопарков, производств, корпоративных музеев и научных лабораторий, среди которых: Центр когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ и Центр саунд-дизайна и визуальных технологий пермского института культуры.

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что тур получил гран-при в номинации «Лучший маршрут научно-популярного туризма» XII Всероссийской премии «Маршрут года». На ней было представлено больше 300 проектов из 4 регионов России и Республики Беларусь.

Недавно мы делились подборкой маршрутов для промышленного туризма от производства кукурузных палочек до создания человекоподобных роботов.

