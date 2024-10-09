Первый частный визит-центр откроется в Пермском крае

Недалеко от трассы Пермь — Губаха, на въезде в поселок Усьва, откроется первый частный визит-центр. Он будет называться «Порт Усьва». Проектом занимается команда «Доступного Урала».

Визит-центр начали возводить в 2024 году. Его На его территории будет работать сувенирная лавка и кафе, модульная гостиница, парковка и теплый туалет.

Напомним, недавно в Чердыни открылся первый в муниципалитете туристический информационный центр. В Пермском крае он стал 12-м по счету.

Информационный обзор редакции.