Прямые рейсы на Алтай собираются оставить в расписании Большого Савино

Прямые рейсы из Перми в Горно-Алтайск собираются оставить в расписании Большого Савино еще на два месяца. Они начались в августе и должны были продлиться до октября.
Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», авиаперевозчик «ЮВТ Аэро» собирается летать из Перми на Алтай до конца 2025 года. Загрузка на рейсы до Горно-Алтайска составляет около 50%.
А летную программу из Перми в столицу Беларуси намерены закончить раньше, чем планировали. Но в 2026 году прямые рейсы в Минск пообещали вернуть.
