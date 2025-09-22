Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Путешествия

Прямые рейсы на Алтай собираются оставить в расписании Большого Савино

Прямые рейсы из Перми в Горно-Алтайск собираются оставить в расписании Большого Савино еще на два месяца. Они начались в августе и должны были продлиться до октября.  

Новапорт Холдинг/Telegram

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», авиаперевозчик «ЮВТ Аэро» собирается летать из Перми на Алтай до конца 2025 года. Загрузка на рейсы до Горно-Алтайска составляет около 50%.

А летную программу из Перми в столицу Беларуси намерены закончить раньше, чем планировали. Но в 2026 году прямые рейсы в Минск пообещали вернуть.

Информационный обзор редакции.

