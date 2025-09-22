Прямые рейсы на Алтай собираются оставить в расписании Большого Савино

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», авиаперевозчик «ЮВТ Аэро» собирается летать из Перми на Алтай до конца 2025 года. Загрузка на рейсы до Горно-Алтайска составляет около 50%.

А летную программу из Перми в столицу Беларуси намерены закончить раньше, чем планировали. Но в 2026 году прямые рейсы в Минск пообещали вернуть.

