Путешествия

Первый рейс на Алтай вылетел с 50-процентной загрузкой

Первый субсидированный рейс из Перми в Горно-Алтайск, который вылетел 22 августа, оказался загружен наполовину.

Freepik

Как сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на авиакомпанию «ЮВТ Аэро», загрузка первого рейса в Горно-Алтайск составила 26 человек из 50 возможных. Обратный рейс был заполнен больше чем на 60%.

Напомним, летная программа из Перми на Алтай должна продлиться до конца октября. Планируется, что рейсы в Горно-Алтайск будут расписании один раз в неделю. Время в пути составит 2,5 часа.

Ранее мы рассказывали о том, что прямые рейсы из Перми в Баку собираются оставить до весны 2026 года.

Информационный обзор редакции.

