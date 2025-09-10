Летную программу в Минск собираются закончить раньше

Летную программу из Перми в столицу Беларуси собираются закончить раньше срока. Полеты в Минск запущены с 1 апреля по субсидированной программе, они должны были закончиться в конце октября.
Судя по расписанию на сайте аэропорта Большое Савино, полеты из Перми в Минск продлятся до конца сентября 2025 года. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта, летную программу в Беларусь намерены возобновить в 2026 году.
Отметим, что осенью возобновляется авиасообщение между Пермью и Вьетнамом, а также появятся дополнительные рейсы в Турцию.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)