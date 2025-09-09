Летную программу во Вьетнам собираются возобновить в ноябре

Чартерными перевозками из Перми во Вьетнам намерена заняться авиакомпания Azur Air. Время в пути на Boeing 767 составит около девяти часов. Планируется, что летная программа в Камрань будет действовать до декабря 2025 года. Авиасообщение между Пермью и Вьетнамом действовало до 2020 года — оно закрылось из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы рассказывали о том, что осенью появятся дополнительные рейсы в Турцию, а летную программу в Египет продлили до весны 2026 года.

Информационный обзор редакции.