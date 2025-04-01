Со 2 апреля запускают прямые рейсы в Минск

Рейсы в Минск и обратно будут вылетать по вторникам и субботам. Полеты будет осуществлять авиакомпания «Икар» на 110-местном Embraer-190.

В краевом министерстве транспорта рассказали, что запуск рейсов из Перми в Минск именно 2 апреля символичный: он совпадает с Днем единения народов России и Беларуси.

Ранее мы писали о том, что прямые рейсы в пять городов России продлили до конца лета.

Информационный обзор редакции.