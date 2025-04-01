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Со 2 апреля запускают прямые рейсы в Минск

В Перми со 2 апреля запускают рейсы в Минск. Полетная программа в столице Беларуси должны продлиться до конца октября.

Unsplash/Osman Yunus Bekcan

Рейсы в Минск и обратно будут вылетать по вторникам и субботам. Полеты будет осуществлять авиакомпания «Икар» на 110-местном Embraer-190.

В краевом министерстве транспорта рассказали, что запуск рейсов из Перми в Минск именно 2 апреля символичный: он совпадает с Днем единения народов России и Беларуси.

Ранее мы писали о том, что прямые рейсы в пять городов России продлили до конца лета.

Информационный обзор редакции.

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