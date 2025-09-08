Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Путешествия

Показываем, как выглядит открывшаяся недавно гостиница в стиле XIX века в Пожве

В Коми-Пермяцком округе открылась гостиница в стиле XIX века. Здание гармонирует с архитектурой соседней церкви и другими историческими постройками старинного поселка Пожва.

Екатерина Фотина
Как рассказали в пресс-службе проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа, в августе гостиница начала работать в техническом режиме, а недавно открылась официально. В реконструированном здании размещены номера, оформленные в стилистике XIX века: с мебелью под старину, узорчатым текстилем и декором, передающим атмосферу того времени.

«Открытие гостиницы в год 100-летия Коми-Пермяцкого округа является символом уважения к местной культуре и истории, а также способом привлечь внимание к уникальному наследию региона», — поделился владелец гостиницы Тихон Корякин. Теперь он намерен создать в Пожве музей под открытым небом и тематические туры, связанные с историей и культурой Коми-Пермяцкого округа.

Недавно мы рассказывали о том, что проект строительства гостиницы в «Губахе» одобрен: она будет рассчитана на 104 номера.

Информационный обзор редакции.

