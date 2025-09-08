Показываем, как выглядит открывшаяся недавно гостиница в стиле XIX века в Пожве

Как рассказали в пресс-службе проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа, в августе гостиница начала работать в техническом режиме, а недавно открылась официально. В реконструированном здании размещены номера, оформленные в стилистике XIX века: с мебелью под старину, узорчатым текстилем и декором, передающим атмосферу того времени.

«Открытие гостиницы в год 100-летия Коми-Пермяцкого округа является символом уважения к местной культуре и истории, а также способом привлечь внимание к уникальному наследию региона», — поделился владелец гостиницы Тихон Корякин. Теперь он намерен создать в Пожве музей под открытым небом и тематические туры, связанные с историей и культурой Коми-Пермяцкого округа.

