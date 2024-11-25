В старинном поселке планируют открыть гостиницу в стиле XIX века

Здание гостиницы намерены построить в одной архитектурной стилистике со зданием соседней церкви и всего исторического комплекса, сообщает «Читай текст». В поселке также намерены разместить глэмпинг, обустроить зоны для пикника и пляж, организовать пешие и водные экскурсии, будут охота и рыбалка. Закончить строительство гостиницы собираются к весне 2025 года, а благоустроить территорию и сделать глэмпинг — к лету того же года.

Пожва — старинное село, которое находится в Коми-Пермяцком округе. Официально датой его основания считается 1754 год. Считается, что Пожва — родина первого русского парохода.

Информационный обзор редакции.