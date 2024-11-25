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В старинном поселке планируют открыть гостиницу в стиле XIX века

В старинном пермском селе Пожва планируют открыть гостиницу в стиле XIX века. Авторы проекта говорят, что это станет одним из шагов к развитию инфраструктуры поселка и привлечения туристов.

POZHVA Гостиница и СПА/ВКонтакте

Здание гостиницы намерены построить в одной архитектурной стилистике со зданием соседней церкви и всего исторического комплекса, сообщает «Читай текст». В поселке также намерены разместить глэмпинг, обустроить зоны для пикника и пляж, организовать пешие и водные экскурсии, будут охота и рыбалка. Закончить строительство гостиницы собираются к весне 2025 года, а благоустроить территорию и сделать глэмпинг — к лету того же года.

Пожва — старинное село, которое находится в Коми-Пермяцком округе. Официально датой его основания считается 1754 год. Считается, что Пожва — родина первого русского парохода.

Информационный обзор редакции.

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