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Проект строительства гостиницы в «Губахе» одобрен

Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию для строительства гостиницы на территории горнолыжного комплекса «Губаха». Планируется, что она будет рассчитана на 104 номера.

Также проект предполагает строительство дуплекс-коттеджей, канатной дороги длиной 1,1 км. Как сообщает Корпорация Туризм.РФ, автомобильную дорогу к курорту планируют закончить к ноябрю 2025 года.

Теперь будет определен генеральный подрядчик. Затем начнется подготовка стройплощадки для возведения гостиницы.

Недавно мы рассказывали о том, что на севере Пермского края, планируют построить глэмпинг с прудом, пляжной зоной и тюбингом.

Информационный обзор редакции.

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