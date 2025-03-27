Проект строительства гостиницы в «Губахе» одобрен

Также проект предполагает строительство дуплекс-коттеджей, канатной дороги длиной 1,1 км. Как сообщает Корпорация Туризм.РФ, автомобильную дорогу к курорту планируют закончить к ноябрю 2025 года.

Теперь будет определен генеральный подрядчик. Затем начнется подготовка стройплощадки для возведения гостиницы.

Недавно мы рассказывали о том, что на севере Пермского края, планируют построить глэмпинг с прудом, пляжной зоной и тюбингом.

Информационный обзор редакции.