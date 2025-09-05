Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Прямые рейсы в Ташкент останутся до конца года

Прямые рейсы из Перми в Ташкент останутся в расписании Большого Савино до конца 2025 года. Полеты, как и прежде, планируются по понедельникам.

Shutterstock

Летную программу в столицу Узбекистана запустили в мае 2025 года. Первый рейс вылетел с загрузкой в 90%. Затем полеты породили до октября. Из Перми есть прямой рейс в другой город Узбекистана — Наманган, перевозчиком выступает авиакомпания Uzbekistan Airways.

Ранее мы рассказывали о том, что власти Пермского края обсуждают запуск прямых рейсов из Перми в Китай.

Информационный обзор редакции.

