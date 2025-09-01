Обсуждается запуск прямого рейса из Перми в Китай

Из Перми собираются запустить прямые рейсы в Китай. Такой вариант обсуждают сейчас власти Пермского края с несколькими авиакомпаниями.
Как сообщает РБК-Пермь со ссылкой на пресс-службу регионального министерства транспорта, ведутся переговоры с «Уральскими авиалиниями», Azur Air и «Аэрофлотом» об открытии прямого авиасообщения Пекином и Саньей. Если они пройдут успешно, то рейсы могут запустить не раньше 2026 года.
Недавно мы рассказывали о том, что дополнительные рейсы в Анталью собираются запустить с сентября.
