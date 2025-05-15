18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

В минтрансе рассказали о загрузке на первый прямой рейс в Ташкент

Из Перми запустили прямое авиасообщение с Ташкентом. Первый рейс в столицу Узбекистана вылетел 12 мая.

Shutterstock

В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что первый рейс из Перми в Ташкент был загружен на 90/%. Планируется, что полетная программа будет действовать до 25 августа. Рейсы выполняет авиакомпания «ЮВТ Аэро» один раз в неделю.

Из Перми есть прямые рейсы в другой город Узбекистана — Наманган. Ранее мы рассказывали о том, что из аэропорта Большое Савино действует более 20 прямых направлений.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: