В минтрансе рассказали о загрузке на первый прямой рейс в Ташкент

В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что первый рейс из Перми в Ташкент был загружен на 90/%. Планируется, что полетная программа будет действовать до 25 августа. Рейсы выполняет авиакомпания «ЮВТ Аэро» один раз в неделю.

Из Перми есть прямые рейсы в другой город Узбекистана — Наманган. Ранее мы рассказывали о том, что из аэропорта Большое Савино действует более 20 прямых направлений.

Информационный обзор редакции.