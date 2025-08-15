Прямые рейсы на Алтай собираются запустить из Перми

Перевозчиком авиамаршрута Пермь — Горно-Алтайск станет «ЮВТ Аэро». Полеты запланированы по пятницам на самолетах Bombardier. Время в пути составит около 3 часов. Прямые рейсы на Алтай намерены оставить до конца октября 2025 года: пока такие сроки указаны в расписании пермского аэропорта.

Недавно мы рассказывали о том, что из Перми запустили прямые рейсы в столицу Золотого кольца России — город Ярославль.

Информационный обзор редакции.