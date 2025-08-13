Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

Прямые рейсы из Перми в Баку собираются оставить до весны 2026 года

Продлена летная программа из Перми в столицу Азербайджана — Баку. Она должна была закончиться в середине октября 2025 года.

Shutterstock

В расписании аэропорта Большое Савино указано, что прямые рейсы из Перми в Баку собираются возобновить с 1 ноября. Полеты, как и прежде, планирует осуществлять авиакомпания «ИрАэро» на Superjet один раз в неделю. Полеты в Азербайджан продлятся до конца марта 2026 года.

Недавно мы рассказывали о том, что летную программу до курорта Шарм-эш-Шейх продлили до конца марта 2026 года.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: