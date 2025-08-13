Прямые рейсы из Перми в Баку собираются оставить до весны 2026 года

В расписании аэропорта Большое Савино указано, что прямые рейсы из Перми в Баку собираются возобновить с 1 ноября. Полеты, как и прежде, планирует осуществлять авиакомпания «ИрАэро» на Superjet один раз в неделю. Полеты в Азербайджан продлятся до конца марта 2026 года.

Недавно мы рассказывали о том, что летную программу до курорта Шарм-эш-Шейх продлили до конца марта 2026 года.

Информационный обзор редакции.