Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

Поделиться:

50 трамваев в Москве планируют оснастить умным оборудованием, созданным пермскими айтишниками

Полсотни трамваев в Москве собираются оснастить оборудованием пермской ИТ-компании в 2025 году. В будущем технологию V2X, созданную компанией Fort Telecom, планируют оборудовать на 500 трамваях столицы.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Технология V2X позволяет транспорту обмениваться информацией со светофорами и стрелочными переводами. Ее намерены модернизировать так, чтобы трамвай мог сообщаться и с другими устройствами дорожной инфраструктуры, например, с камерами. «У устройств есть функционал Fusion — система навигации, которая обобщает данные о геолокации от пяти источников. Это очень актуально в Москве, где сейчас фактически не работает ГНСС из-за угрозы беспилотников», — рассказали разработчики программы.

Напомним, в начале осени в Москве запустили беспилотный трамвай, оснащенный оборудованием V2X и программным обеспечением TEDIX, созданный пермскими айтишниками.

Недавно мы рассказывали о том, что в Пермском крае запустили голосового робота с искусственным интеллектом, который мгновенно отвечает на звонок пациента и может записать его на прием к врачу.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: