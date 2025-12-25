50 трамваев в Москве планируют оснастить умным оборудованием, созданным пермскими айтишниками

Технология V2X позволяет транспорту обмениваться информацией со светофорами и стрелочными переводами. Ее намерены модернизировать так, чтобы трамвай мог сообщаться и с другими устройствами дорожной инфраструктуры, например, с камерами. «У устройств есть функционал Fusion — система навигации, которая обобщает данные о геолокации от пяти источников. Это очень актуально в Москве, где сейчас фактически не работает ГНСС из-за угрозы беспилотников», — рассказали разработчики программы.

Напомним, в начале осени в Москве запустили беспилотный трамвай, оснащенный оборудованием V2X и программным обеспечением TEDIX, созданный пермскими айтишниками.

Недавно мы рассказывали о том, что в Пермском крае запустили голосового робота с искусственным интеллектом, который мгновенно отвечает на звонок пациента и может записать его на прием к врачу.

