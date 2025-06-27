Благодаря пермским технологиям в Москве запустят беспилотный трамвай

Беспилотный трамвай модели 71–911ЕМ «Львенок-Москва» оснащен оборудованием V2X и программным обеспечением TEDIX от пермской компании Fort Telecom. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что эта технология дает информацию о текущей и будущей фазе светофоров за 20 миллисекунд. По пути следования маршрута дорожными устройствами V2X оборудованы девять перекрестов и один стрелочный перевод.

В сентябре-октябре 2025 года трамвай впервые начнет перевозку пассажиров. К 2030 году беспилотными станут порядка 40% трамвайного парка Москвы.

Информационный обзор редакции.