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Технологии

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Благодаря пермским технологиям в Москве запустят беспилотный трамвай

Благодаря разработкам пермских айтишников в Москве запустят беспилотный трамвай. В течение года он проходил испытания на одном из городских маршрутов и ни разу не нарушил ПДД.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Беспилотный трамвай модели 71–911ЕМ «Львенок-Москва» оснащен оборудованием V2X и программным обеспечением TEDIX от пермской компании  Fort Telecom. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что эта технология дает информацию о текущей и будущей фазе светофоров за 20 миллисекунд. По пути следования маршрута дорожными устройствами V2X оборудованы девять перекрестов и один стрелочный перевод. 

В сентябре-октябре 2025 года трамвай впервые начнет перевозку пассажиров. К 2030 году беспилотными станут порядка 40% трамвайного парка Москвы.

Информационный обзор редакции.

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