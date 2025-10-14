Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Пермском крае появился робот-оператор: он мгновенно отвечает на звонки и умеет записывать на прием к врачу

В Пермском крае запустили голосового робота с искусственным интеллектом, который мгновенно отвечает на звонок пациента и может записать его на прием к врачу. Действие занимает не больше минуты.

Цифровой помощник работает в Единой информационной системе в сфере здравоохранения. Его подключили для ответа входящих вызовов на номере 122. В пресс-службе «Ростелекома» рассказали, что каждый месяц робот-оператор обрабатывает больше 500 звонков от пермяков. Кроме записи на прием к врачу, он может отменить визит или вызвать медика на дом, а если у звонящего другой вопрос, перевести на оператора.

Искусственный интеллект распознает речь с высокой точностью. По словам министра здравоохранения Оксаны Мелиховой, чтобы получить консультацию робота-помощника, достаточно назвать номер СНИЛС — благодаря этой технологии просьбы пациентов могут обработать корректно и быстро.

