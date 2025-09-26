После презентации нового iPhone 17 прошлые модели подешевели в среднем на 20 процентов

Самым востребованным смартфоном оказался iPhone 16 Pro (на него приходится 12% продаж). В августе 2025 года он стоил 85 тыс. рублей, что меньше январской стоимости на 23%. Также в топе iPhone 16 Pro Max и iPhone 16, на которые приходится 9% и 8% продаж. Стоимость этих телефонов от Apple снизилась на 21% до 94 тыс. рублей и на 20% до 59 тыс. рублей.

В числе покупаемых оказались: iPhone 13, который подешевел на 33% до 32 тыс. рублей, и iPhone 15, потерявший в цене 22%, теперь она на уровне 51 тыс. рублей.

Недавно мы рассказывали о том, что на гаджеты Apple и Xiaomi будут предустанавливать приложения Max и RuStore.

