Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Гаджеты
  • News
Гаджеты

Поделиться:

После презентации нового iPhone 17 прошлые модели подешевели в среднем на 20 процентов

После презентации нового iPhone 17 в Перми снизились цены на предыдущие модели. Аналитики «Авито» изучили стоимость в августе 2025 года и сравнили ее с той, что была в январе 2025 года.

Скрин с сайта YouTube.com

Самым востребованным смартфоном оказался iPhone 16 Pro (на него приходится 12% продаж). В августе 2025 года он стоил 85 тыс. рублей, что меньше январской стоимости на 23%. Также в топе iPhone 16 Pro Max и iPhone 16, на которые приходится 9% и 8% продаж. Стоимость этих телефонов от Apple снизилась на 21% до 94 тыс. рублей и на 20% до 59 тыс. рублей.

В числе покупаемых оказались: iPhone 13, который подешевел на 33% до 32 тыс. рублей, и iPhone 15, потерявший в цене 22%, теперь она на уровне 51 тыс. рублей.

Недавно мы рассказывали о том, что на гаджеты Apple и Xiaomi будут предустанавливать приложения Max и RuStore.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: