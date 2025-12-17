Пермяки собираются потратить на новогодние подарки меньше денег, чем в прошлом году

Бюджет на новогодние подарки в 2025 году в Перми оказался самым маленьким по сравнению с другими городами-миллионниками — он составил 15,9 тыс. рублей. Кстати, такую же сумму готовы отдать жители Уфы. К самым большим тратам к Новому году готовы москвичи (22 тыс. рублей) и красноярцы (21,6 тыс. рублей), а соседи из Екатеринбурга выделят 18,2 тыс. рублей.

Судя по данным опроса, больше 70% будут дарить подарки родственникам (детям, родителям, братьям/сестрам), 40% — второй половинке, 29% — друзьям, 11% — никому. Кстати, мужчины заявляют о более крупных бюджетах на новогодние подарки — в среднем по стране это 21,4 тыс. рублей против женских 16,1 тыс. рублей. Что касается возрастных особенностей респондентов, то к более значительным тратам (19 тыс. рублей) готовятся люди до 34 лет.

Недавно мы рассказывали о том, что треть пермяков начинают украшать дом за одну-две недели до Нового года.

