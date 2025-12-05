Треть пермяков начинают украшать дом за одну-две недели до Нового года

Украшать дом к Новому году собираются 8 из 10 жителей Пермского края. Делают это за одну-две недели до праздников 36% опрошенных, еще по 19% озадачиваются декором жилища в начале и в конце месяца. Результатами исследования поделились аналитики «Авито».
Больше 80% пермяков устанавливают главный новогодний символ — елку, причем живое дерево будет только у 20%. Гирлянды в декоре предпочитают 74% опрошенных, 46-49% представителей старших поколений будут расставлять фигурки Деда Мороза и Снегурочки, а 27% молодежи отдают предпочтения свечам.
Жители Пермского края готовы потратить на новогодние украшения около 3,5 тыс. рублей. В среднем по России на праздничный декор собираются выделить 4,5 тыс. рублей.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)