Треть пермяков начинают украшать дом за одну-две недели до Нового года

Больше 80% пермяков устанавливают главный новогодний символ — елку, причем живое дерево будет только у 20%. Гирлянды в декоре предпочитают 74% опрошенных, 46-49% представителей старших поколений будут расставлять фигурки Деда Мороза и Снегурочки, а 27% молодежи отдают предпочтения свечам.

Жители Пермского края готовы потратить на новогодние украшения около 3,5 тыс. рублей. В среднем по России на праздничный декор собираются выделить 4,5 тыс. рублей.

Информационный обзор редакции.