Известно, сколько денег планируют потратить пермяки на Новый год и каникулы

В 2024 году жители Перми готовы потратить на новогодние праздники 18,4 тыс. рублей. В эту сумму не входят расходы на подарки, их считали отдельно. С таким показателем Пермь попала на 11-е место из 16-ти. В среднем на Новый год и каникулы жители России намерены потратить 21 тыс. рублей.

В лидерах по тратам оказались Москва (24,1 тыс. рублей), Санкт-Петербург (22,4 тыс. рублей) и Красноярск (20,5 тыс. рублей).

Все, что касается Нового 2025 года в Перми собраны по этой ссылке: здесь информация о ледовом городке, украшении города и идеи для подарков.

Информационный обзор редакции.