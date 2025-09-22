Телемедицинские консультации могут перевести в мессенджер MAX

Пока в Пермском крае телемедицинские консультации проводят с использованием Единой информационной системы здравоохранения. Как сообщает телеканал «Рифей», в 2024 году прошло 54 тыс. консультации. Пока они проходят по схеме «врач — врач», но в 2026 году намерены добавить консультации в формате «врач — пациент».

«При создании условий для проведения телемедицинских консультаций в МАХ, такая возможность будет рассмотрена в первую очередь Министерством здравоохранения РФ, а уже после будет тиражироваться в регионы», — цитирует «Рифей» представителей минздрава Пермского края.

