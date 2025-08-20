Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

Поделиться:

ИИ для анализа флюорограмм стали использовать врачи в Пермском крае

К 2030 году в Пермском крае собираются ввести дистанционное наблюдение за здоровьем практически каждого жителя с хроническим неинфекционным заболеванием. Об этом рассказала замминистра здравоохранения региона Оксана Мелехова на заседании комитета краевого парламента по бюджету.

Freepik

Дистанционное наблюдение будет включать в том числе использование носимых устройств и звонки пациентам от «роботов» для мониторинга состояния здоровья. Это одна из составляющих телемедецинских технологий в Прикамье. Пока работает формат по схеме «врач — врач», но в 2026 году его планируют расширить, добавив консультации по схеме «врач — пациент».

Из других нововведений, связанных с технологиями в Пермском крае, Оксана Мелехова назвала использование ИИ. В пресс-службе краевого парламента рассказали, что в этом году с помощью искусственного интеллекта стали анализировать медицинские снимки. Технологию используют для «второго мнения»: сначала анализ проводит врач, а затем искусственный интеллект проверяет флюорограммы и маммограммы.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: