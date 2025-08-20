ИИ для анализа флюорограмм стали использовать врачи в Пермском крае

Дистанционное наблюдение будет включать в том числе использование носимых устройств и звонки пациентам от «роботов» для мониторинга состояния здоровья. Это одна из составляющих телемедецинских технологий в Прикамье. Пока работает формат по схеме «врач — врач», но в 2026 году его планируют расширить, добавив консультации по схеме «врач — пациент».

Из других нововведений, связанных с технологиями в Пермском крае, Оксана Мелехова назвала использование ИИ. В пресс-службе краевого парламента рассказали, что в этом году с помощью искусственного интеллекта стали анализировать медицинские снимки. Технологию используют для «второго мнения»: сначала анализ проводит врач, а затем искусственный интеллект проверяет флюорограммы и маммограммы.

