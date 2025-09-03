Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В национальный мессенджер MAX планируют перевести домовые чаты

В новый национальный мессенджер MAX собираются перевести все домовые чаты в Пермском крае. Управляющие компании и ТСЖ получили соответствующие рекомендации еще в августе.

«Рекомендуем обеспечить перевод домовых чатов и коммуникаций жильцов многоквартирных домов с управляющими организациями из иностранных сервисов в национальный мессенджер», — цитирует rifey.ru отрывок из письма от краевой Инспекции госжилнадзора.

В октябре в MAX намерены перевести школьные чаты в Пермском крае. Ранее о регистрации в национальном мессенджере рассказал глава региона Дмитрий Махонин.

