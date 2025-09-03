В национальный мессенджер MAX планируют перевести домовые чаты

«Рекомендуем обеспечить перевод домовых чатов и коммуникаций жильцов многоквартирных домов с управляющими организациями из иностранных сервисов в национальный мессенджер», — цитирует rifey.ru отрывок из письма от краевой Инспекции госжилнадзора.

В октябре в MAX намерены перевести школьные чаты в Пермском крае. Ранее о регистрации в национальном мессенджере рассказал глава региона Дмитрий Махонин.

