Бренд YANA BESFAMILNAYA специально к Дягилевскому фестивалю повторил свою культовую футболку

Два проекта объединились вокруг общей идеи — свободы самовыражения, смелости экспериментировать и создавать новые формы. Специально для большого культурного события YANA BESFAMILNAYA повторили культовую футболку «Дырокол» — одну из самых узнаваемых моделей бренда. Планируется, что она будет представлена на флагманских мероприятиях фестиваля и в фестивальном клубе.

Кстати! В этой подборке редакция «Прм.Собака.ru» рассказывала, в чем пойти на Дягилевский фестиваль.

Информационный обзор редакции.