Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Вещи
  • Дягилевский фестиваль
  • News
Вещи

Поделиться:

Бренд YANA BESFAMILNAYA специально к Дягилевскому фестивалю повторил свою культовую футболку

Бренд одежды YANA BESFAMILNAYA сделал коллаборацию с Дягилевским фестивалем. Он будет проходить в Перми с 11 по 20 июня.

YANA BESFAMILNAYA

Два проекта объединились вокруг общей идеи — свободы самовыражения, смелости экспериментировать и создавать новые формы. Специально для большого культурного события YANA BESFAMILNAYA повторили культовую футболку «Дырокол» — одну из самых узнаваемых моделей бренда. Планируется, что она будет представлена на флагманских мероприятиях фестиваля и в фестивальном клубе.

Кстати! В этой подборке редакция «Прм.Собака.ru» рассказывала, в чем пойти на Дягилевский фестиваль.

Информационный обзор редакции.

Теги:
Дягилевский фестиваль

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: