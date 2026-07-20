Чем заняться в Перми с 20 по 23 июля

Мастер-класс по изготовлению подставки, Студия «Огонек» (6+)

16:00

Своими руками мастерим нужную в интерьере вещь — подставку из гипса. Для своего творения можно выбрать любой из десяти цветов в палитре.

Спектакль «Типа я», Твой Молодежный театр (12+)

16:00

Драматическая история восьмилетнего мальчика с сильным духом, которому предстоит найти не только свой жизненный путь, но и родного отца.

Лекция «Лес как соавтор в соучастных практиках современного искусства», Библиотека им. Пушкина (12+)

17:30

Медиахудожник Ася Фиддлер расскажет историю, как восемь творческих натур месяц проводили худисследования в Черняевском лесу. Они слушали, наблюдали и искали параллели между внутренним миром и лесной душой. Участники лекции посмотрят пять роликов о получившихся проектах и поймут, как практики внимания и site-specific подход могут изменить восприятие городской природы.

Лекция «Вне норм: наивное и аутсайдерское искусство», ЦГК (16+)

19:00

Именитый российский искусствовед и специалист по наивному искусству Анна Суворова вместе со зрителями обсудит работы, попавшие в частную коллекцию четы Агишевых и ставшие основой выставки о «честном» искусстве.

Выставка артефактов этно-фестиваля «Камва», Арт-пространство «Другие круги» (6+)

Выставка рассказывает про уникальные артефакты этно-фестиваля «Камва», ранее хранившиеся в разных местах. Свой временный дом сто сокровищ, посвященных этнофутуризму, нашли в выставочной композиции — это картины, обращенные к этническим корням, фотографии и арт-объекты, коллекции аутентичных костюмов, головных уборов и кукол разных стран, редкие книги по этнофутуризму и мерч фестиваля разных лет.

до 2 августа