Чем заняться в Перми с 20 по 23 июля

Лекция с доктором наук об аутсайдерском искусстве, урок по плетению на бердо из X века, лекция «Эстетика науки в science-art», гастроужин «Разбираем Онегина на вкус», мастер-класс по интерьерному букету и другие события новых будней. Редакция «Прм.Собака.ru» не сомневается, что с приходом тепла неделя точно будет прекрасной!
Выставка артефактов этно-фестиваля «Камва»
Мастер-класс по изготовлению подставки, Студия «Огонек» (6+)
16:00
Своими руками мастерим нужную в интерьере вещь — подставку из гипса. Для своего творения можно выбрать любой из десяти цветов в палитре.
Спектакль «Типа я», Твой Молодежный театр (12+)
16:00
Драматическая история восьмилетнего мальчика с сильным духом, которому предстоит найти не только свой жизненный путь, но и родного отца.
Лекция «Лес как соавтор в соучастных практиках современного искусства», Библиотека им. Пушкина (12+)
17:30
Медиахудожник Ася Фиддлер расскажет историю, как восемь творческих натур месяц проводили худисследования в Черняевском лесу. Они слушали, наблюдали и искали параллели между внутренним миром и лесной душой. Участники лекции посмотрят пять роликов о получившихся проектах и поймут, как практики внимания и site-specific подход могут изменить восприятие городской природы.
Лекция «Вне норм: наивное и аутсайдерское искусство», ЦГК (16+)
19:00
Именитый российский искусствовед и специалист по наивному искусству Анна Суворова вместе со зрителями обсудит работы, попавшие в частную коллекцию четы Агишевых и ставшие основой выставки о «честном» искусстве.
Выставка артефактов этно-фестиваля «Камва», Арт-пространство «Другие круги» (6+)
Выставка рассказывает про уникальные артефакты этно-фестиваля «Камва», ранее хранившиеся в разных местах. Свой временный дом сто сокровищ, посвященных этнофутуризму, нашли в выставочной композиции — это картины, обращенные к этническим корням, фотографии и арт-объекты, коллекции аутентичных костюмов, головных уборов и кукол разных стран, редкие книги по этнофутуризму и мерч фестиваля разных лет.
до 2 августа
Выставка «Плоскость, форма, смысл»
Концерт «Летняя гармония звуков», Библиотека им. Пушкина (12+)
17:30
Классические сочинения музыкальных виртуозов напомнят о лете. Труды Иоганна Баха, Людвига ван Бетховена, Фридриха Шопена, Феликса Мендельсона, Петра Чайковского и Александра Скрябина.
Беговая эколого-просветительская прогулка, ул. Подлесная, 28/1(6+)
18:00
Вариант досуга для тех, кто мечтает избавиться от стресса. На пробежке на четыре километра по Черняевскому лесу можно отключить голову и ощутить единение с природой. А после узнать о профилактике травм при активностях на свежем воздухе от врача ЛФК Анастасии Закшевской.
Открытие выставки «Плоскость, форма, смысл», Дом художника (0+)
18:00
В центре внимания — глубина художественного высказывания в прикладном творчестве, которая будет определяться плоскостью, формой и смыслом. В экспозицию вошли работы из самых разных материалов: керамики, текстиля, металла, дерева, стекла и камня. Декоративные панно, скульптурные композиции малых форм, функциональные предметы, авторские коллекции и единичные арт‑объекты будут проводниками новых смыслов, заложенных авторами.
Урок по плетению на бердо, Проомыслотека «Яснодело» (12+)
18:30
Техника ткачества на бердо занимала славян еще в X веке, а в наши дни ею заинтересует мастер Ольга Мартьянова. Она покажет, как использовать этот деревянный гребень с прорезями, и поможет создать любой аксессуар из разноцветных нитей — браслет, брошь или обвес на сумку.
Смузи-квиз «Фильмы ужасов №5», Кафе «Гости» (18+)
19:00
Программа квиза для искренних фанатов хорроров: 75 вопросов были составлены по сюжетам самых кассовых фильмов ужасов. Пришло время перестать скрывать свое истинное лицо!
Спектакль «Сказка о царе Салтане»
Спектакль «Мцыри», Твой Молодежный театр (12+)
16:00
Постановка-рассуждение о взрослости, которую актеры расскажут на примере одинокого мальчика Мцыри из лермонтовской поэмы.
Экскурсия «Клод Моне: человек, который научил мир видеть», Галерея Vekarta (16+)
18:30
Раскрываем феномен Клода Моне: почему именно он стал главным художником своего времени и как его открытия изменили восприятие цвета, света и в целом красоты. Экскурсовод Ольга Шелонцева раскроет, что называют «Сикстинской капеллой импрессионизма», почему этот шедевр стал одним из главных символов эпохи и объяснит, как Моне навсегда изменил историю искусства.
Лекция «Эстетика науки в science-art», Пермская художественная галерея (16+)
19:00
Ведущий научный сотрудник Пермской государственной художественной галереи Владимир Береснев проложит мост между наукой и искусством. Расскажет, с чего начались их отношения, и как художники обращались за методами, технологиями и идеями, благодаря которым появлялись новые направления и стили. И, конечно, обсудит сегодняшний итог — течение современного искусства art&science, при котором научные методы и технологии стали главными выразительными средствами.
Спецпоказ «Театр в кино», Пермская синематека (6+)
19:10
В кинозале покажут архивный спектакль «Сказка о царе Салтане», который поставила команда Театра-Театра. Помимо эксклюзивного просмотра работы, которую в последний раз театр показывал в феврале 2025-го, зрители смогут пообщаться с актерами Анной Огорельцевой и Михаилом Меркушевым. А после — отправиться в фотозону на третьем этаже, где будут представлены костюмы и реквизиты для постановки.
Стендап-шоу «Открытый микрофон», Бар Hooper (18+)
20:00
Местную сцену за один вечер покорит более десяти комиков. Каждый из них поднимет зрителям настроение фирменными шутками.
Букет от Ильсияр Олейниковой
Гастроужин «Разбираем Онегина на вкус», Ресторан «Тайная В.» (18+)
19:00
Команда ресторана возьмется за хорошо знакомую литературную историю. Оценивать будет не красоту слова, а гастрономические предпочтения героев: что они ели и пили, и как были обустроены дворянские столы Петербурга и в деревенской местности. Чтобы разговор получился цельным, шеф-повар проекта приготовит позиции, вдохновленные романом в стихах: теплый ростбиф с лисичками, грудку гуся с молодыми корнеплодами и креп-сюзет с ягодами.
Концерт оркестра GAGMO, Органный концертный зал (6+)
19:00
Струнный оркестр обратится к работам композитора Ханса Циммера, сотрудничающим с именитыми режиссерами современности: от Кристофера Нолана до Гая Ричи. При свечах музыканты исполнят его лучшие саундтреки, звучащие в «Дюне», «Короле Льве», «Пиратах Карибского моря», «Кунг-фу Панде», «Гладиаторе», «Шерлоке Холмсе» и других культовых киноработах.
Мастер-класс по интерьерному букету, Пермская художественная галерея (12+)
19:00
Цветочный мастер Ильсияр Олейникова покажет, как превращать дары садов в красивую композицию. Она даст мастер-класс по созданию букетов из полевых трав и цветов, которые будут радовать глаз во время утреннего кофейного ритуала.
Мастер-класс по свечеварению, Арт-пространство «Гармония» (16+)
19:00
История свечи тоже может быть ароматной, если это свеча-коктейль. Местные мастера научат работать с соевым и гелиевым воском, украшать творение имитацией льда и красивыми переходами. Для спокойных вечеров стоит создать двухсотмиллтитровую свечу с сухоцветами, которые можно расположить, как пожелает душа.
Речной рейс-концерт «Музыка на воде», Причал Пермь — I (18+)
19:30
Легкая романтика на элеткросудне под звуки джазовых хитов. Ведущие сочинения жанра исполнят известный джазовый бас-гитарист Максим Горбунов, солистка Джазового оркестра Заслуженного артиста РФ Евгения Манцирина Ульяна Мешкова и пианист Антон Каштанов, сотрудничавший с мировыми звездами соул, джаз и блюза.
Информационный обзор редакции.
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