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Искусство

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В арт-пространстве «Другие круги» откроется новая выставка

В его стенах соберут воедино сто уникальных артефактов этно-фестиваля «Камва». Сейчас элементы искусства хранятся в разных местах.

Фестиваль «Камва» / ВКонтакте

Каждый из предметов посвящен этнофутуризму — союзу этнической культуры в виде орнаментов и символов с образами будущего. В экспозицию войдут картины, обращенные к этническим корням, фотографии и арт-объекты, коллекции аутентичных костюмов, головных уборов и кукол разных стран, редкие книги по этнофутуризму и мерч фестиваля разных лет. Выставка будет работать до 2 августа этого года. 

 

Международный этнофестиваль «Камва» проводили в Пермском крае с 2006 по 2018 год. Он популяризировал самобытную культуру региона, соединяя народные традиции с творениями современных авторов. По случаю двадцатилетия проекта организаторы объявили о его возрождении. Open Air в честь юбилея проведут в Полазне 1 и 2 августа — будут петь старинные песни и обжигать скульптуру на закате.

Ранее мы рассказывали, что в художественной галерее открылась постоянная экспозиция отечественного искусства XX века.

Информационный обзор редакции. 6+

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