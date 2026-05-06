«Хотел стать злым воином, но научился быть человеком»: ТТ готовится показать драматический спектакль «Типа я»

В центре истории — восьмилетний Артур, живущий с приемной семьей, которую зовет «типа мама» и «типа брат». Мальчик придумывает себе образ крутого и злого воина, и вместе с вымышленным другом, Крутым Али, отправляется искать отца. Но сталкивается на своем пути с главным вопросом: «Можно ли оставаться человеком, когда весь мир учит тебя быть жестоким?». «Для меня эта история о сиротстве, о том, как выстоять, встретившись с глобальными потрясениями. Потеряв самого близкого человека, Артур ожесточается. Он сочиняет реальность, в которой он суперкрутой и суперзлой воин, который ничего не чувствует и никогда не плачет. И его можно понять. Я думаю, каждый однажды пребывал в иллюзии, будто неуязвимость, отсутствие эмоций и отталкивание всех от себя защитят нас от боли. Но, к сожалению, воюя со всем миром, можно сделать больно тем людям, которым ты действительно важен», — рассказывает режиссер, художник, автор инсценировки Дмитрий Шмаков.

В ТТ говорят, что «Типа я» — история взросления мальчика, мечтавшего стать злым воином, но научившегося быть человеком. Премьерные показы шестой премьеры на молодежной сцене Театра-Театра планируются 7-10 мая.

