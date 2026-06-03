Мост между Уралом и Переделкино: на Дягилевском фестивале представят спектакль, посвященный жизни и творчеству Бориса Пастернака

В этом году экспериментальной молодежной программой «Горизонты Д» займется театральный режиссер, педагог и куратор Юрий Квятковский. Свои проекты представят команды талантливых участников из Дома творчества «Переделкино», театральной компании нмхт и выпускники Образовательной программы Дягилевского фестиваля. Каждое событие будет посвящено теме поиска самоидентичности на пути к горизонту — то есть идеальному произведению нового искусства.
Дягилевский фонд продолжит сотрудничество с Домом творчества «Переделкино», которое началось зимой 2025 года: первым совместным проектом стала лекция музыковеда Ляли Кандауровой о тетралогии «Кольцо нибелунга» и сюите «Кольцо без слов», созданной Лорином Маазелем. Новая коллаборация посвящена одному из самых известных жителей Переделкина, поэту и писателю Борису Пастернаку — это будет спектакль «Пастернак. Раскованный голос» (12+), который позволяет проследить взаимосвязь жизни и творчества поэта: как менялись он сам и язык его стихов. По словам продюсера Евгении Карамзиной, фигура Бориса Пастернака стала совершенно органичным мостом, соединяющим Пермь и Переделкино.
«Постановочная команда сложилась удивительно быстро. От решения предложить режиссеру Арсению Мещерякову поработать с темой Пастернака до его приезда в Переделкино прошла буквально пара дней. А за пару лет до этого Арсений участвовал в питчинге в Доме творчества со спектаклем "Мамлеев" и, конечно, мы все следили за его постановками в разных театрах. У него совершенно особый подход и редкий дар — превращать прозу и поэтические тексты в музыкальную партитуру, препарировать слово, слышать его ритм», — рассказала продюсер Евгения Карамзина.
Создатели спектакля для погружения в тему обратились к исследователю творчества поэта Константину Поливанову и к Дому-музею Пастернака. После этого идея сложилась в аудиовизуальный альбом: точкой входа в спектакль стал документальный аудиопролог, созданным резидентом Дома творчества Егором Зайцевым. Егор работал с письмами 26-летнего Пастернака, которые тот писал на Урале, и с письмами уже известного поэта, написанными из Переделкина.
Режиссер Арсений Мещеряков превратил поэтические тексты Пастернака разных периодов в единую партитуру, находя неожиданные сходства и сближая противоречия, исследуя мелодику слов и явленную в них метаморфозу чувств. «Из нескольких сотен стихов Пастернака мы отобрали тринадцать — очень разных и контрастных по языку, от ранних экспериментальных до стихов позднего периода "неслыханной простоты". К каждому из стихотворений вместе с актрисой мы подобрали звуковую маску, слепок, который можно надеть на себя так же, как надевают маски персонажей пьесы», — поделился Арсений Мещеряков. Для актрисы «Мастерской Брусникина» Софии Петровой стихи становятся вокально-драматической партией, образующей монолитную звуковую конструкцию во взаимодействии с электронной и шумовой средой, созданной Иваном Ерофеевым. Художественной рамкой происходящего выступает видеоинсталляция Михаила Заиканова.
Премьера постановки «Пастернак. Раскованный голос» прошла 30 мая в день памяти Пастернака в Переделкине. В Перми совместный спектакль «Горизонтов Д» и Дома творчества «Переделкино» собираются представить на Дягилевском фестивале 13 и 14 июня.
Информационный обзор редакции. 12+
Комментарии (0)