Мост между Уралом и Переделкино: на Дягилевском фестивале представят спектакль, посвященный жизни и творчеству Бориса Пастернака

Дягилевский фонд продолжит сотрудничество с Домом творчества «Переделкино», которое началось зимой 2025 года: первым совместным проектом стала лекция музыковеда Ляли Кандауровой о тетралогии «Кольцо нибелунга» и сюите «Кольцо без слов», созданной Лорином Маазелем. Новая коллаборация посвящена одному из самых известных жителей Переделкина, поэту и писателю Борису Пастернаку — это будет спектакль «Пастернак. Раскованный голос» (12+), который позволяет проследить взаимосвязь жизни и творчества поэта: как менялись он сам и язык его стихов. По словам продюсера Евгении Карамзиной, фигура Бориса Пастернака стала совершенно органичным мостом, соединяющим Пермь и Переделкино.

«Постановочная команда сложилась удивительно быстро. От решения предложить режиссеру Арсению Мещерякову поработать с темой Пастернака до его приезда в Переделкино прошла буквально пара дней. А за пару лет до этого Арсений участвовал в питчинге в Доме творчества со спектаклем "Мамлеев" и, конечно, мы все следили за его постановками в разных театрах. У него совершенно особый подход и редкий дар — превращать прозу и поэтические тексты в музыкальную партитуру, препарировать слово, слышать его ритм», — рассказала продюсер Евгения Карамзина.