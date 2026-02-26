Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Моноспектакль «Хокинг» готовятся представить на новой молодежной сцене Театра-Театра

На новой сцене ТТ, Твоего Молодежного Театра, готовятся представить одну из премьер — моноспектакль с возможностью пролета по Вселенной «Хокинг» (12+). Первый показ пройдет 6 марта.

Пермский академический Театр-Театр/ВКонтакте

Этот спектакль — и биография, и научная лекция одновременно. «На сцене — один актер и простые предметы: доска и мел. Из них рождаются галактика и детство, юмор и любовь, болезнь и бесконечность. Театр предмета превращает научные идеи в игру, а биографию ученого — в путешествие по границам сознания», — рассказали в пресс-службе ТТ.

Напомним, Твой Молодежный Театр (ТМТ) в «пирамиде» планируют открыть в начале марте. Художественным режиссером нового пространства станет Марк Букин. В репертуар ТМТ войдут спектакли «Недоросль. Дневник Митрофана» (12+), «Мцыри» (12+), «Каштанка» (12+), «Покрышки» (12+), «Пиковая дама» (12+), «Кентервильское привидение» (12+) и «Белые ночи» (12+).

Недавно мы рассказывали о недавней премьеры на сцене театра «У Моста» — это пронзительная история о любви по пьесе советского драматурга Алексея Арбузова.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: