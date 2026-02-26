Моноспектакль «Хокинг» готовятся представить на новой молодежной сцене Театра-Театра

Этот спектакль — и биография, и научная лекция одновременно. «На сцене — один актер и простые предметы: доска и мел. Из них рождаются галактика и детство, юмор и любовь, болезнь и бесконечность. Театр предмета превращает научные идеи в игру, а биографию ученого — в путешествие по границам сознания», — рассказали в пресс-службе ТТ.

Напомним, Твой Молодежный Театр (ТМТ) в «пирамиде» планируют открыть в начале марте. Художественным режиссером нового пространства станет Марк Букин. В репертуар ТМТ войдут спектакли «Недоросль. Дневник Митрофана» (12+), «Мцыри» (12+), «Каштанка» (12+), «Покрышки» (12+), «Пиковая дама» (12+), «Кентервильское привидение» (12+) и «Белые ночи» (12+).

Недавно мы рассказывали о недавней премьеры на сцене театра «У Моста» — это пронзительная история о любви по пьесе советского драматурга Алексея Арбузова.

